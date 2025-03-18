موقع بريطاني: الإمارات تضغط على إدارة ترامب لرفض الخطة المصرية لغزة

لندن- “القدس العربي”:

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا أعده مراسله في واشنطن شون ماثيوز، قال فيه إن دولة الإمارات تقوم بجهود للضغط على إدارة دونالد ترامب من أجل رفض الخطة العربية لغزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين ومصريين قولهم إن الانقسام العربي- العربي بات مرّا لدرجة أنه يضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة. ويعكس كما يقولون التنافس العربي المتزايد حول من يتخذ القرار بشأن مستقبل غزة وإعادة إعمارها، والخلاف في المواقف حول دور حماس والتأثير المسموح لها بممارسته.

ويمثل الضغط الإماراتي معضلة للقاهرة لأن أبو ظبي والقاهرة تدعمان نفس عراب السلطة في غزة، وهو محمد دحلان، المسؤول السابق في حركة فتح.

وقال مسؤول أمريكي للموقع البريطاني: “الإمارات ليست الدولة الوحيدة التي تعارض خطة الجامعة العربية عندما تم الاتفاق عليها، لكنهم يعارضونها بشدة مع إدارة ترامب”.

وتقوم الإمارات باستعراض نفوذها الذي لا يضاهى في البيت الأبيض لنقد الخطة باعتبارها غير عملية وتتهم القاهرة بمنح حماس تأثيرا كبيرا. ويقوم سفير الإمارات المؤثر في واشنطن، يوسف العتيبة بالضغط على الدائرة القريبة من الرئيس دونالد ترامب والمشرعين في الكونغرس من أجل الضغط وبقوة على مصر كي تقبل تهجير الفسطينيين، حسب مسؤول أمريكي وآخر مصري.

وكان العتيبة قال إنه لا يرى “بديلا” للخطة التي أعلن عنها ترامب سابقا وتدعو إلى نقل الفلسطينيين في غزة إلى مصر والأردن. ولم ترد سفارة الإمارات على أسئلة الموقع.

وانتقدت الإمارات الخطة المصرية لخلوها من التفاصيل حول نزع سلاح حماس وإخراجها من غزة. وقال المسؤولون المصريون إن الخطة كانت واضحة بأن إدارة القطاع ستقودها السلطة الفلسطينية. وتدعو الخطة إلى تدريب الأردن ومصر قوات أمن ونشرها في غزة، مع أنها فتحت المجال أمام الأمم المتحدة لنشر قوات حفظ سلام دولية في غزة والضفة الغربية.

وقالت حماس إنها تقبل بالخطة، لكن إسرائيل ترفض تدويل النزاع بهذه الطريقة، حسب قول الدبلوماسيين بالمنطقة. ويأتي الحديث عن رفض الإمارات للخطة المصرية، بعد فشل المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول وقف إطلاق النار. وكانت إدارة ترامب قد تقدمت بخطة تقضي بالإفراج عن 27 أسيرا على قيد الحياة مقابل تمديد وقف إطلاق النار، لكن حماس شددت على وقف دائم للنار، كما اشترط اتفاق كانون الثاني/يناير الذي رعته الولايات المتحدة.

وقالت إدارة ترامب إنها ستدعم عودة إسرائيل للحرب في غزة. وقال الموقع إن الإمارات غضبت من مقابلة آدم بوهلر، مبعوث الولايات المتحدة للرهائن مع مسؤولين في حماس بالدوحة. وقال مسؤولون أمريكيون ومصريون إن الحملة الإماراتية أثرت على العلاقات الأمريكية- المصرية، حيث حذرت واشنطن مصر بأنها ستقطع الدعم العسكري في عام 2026.

وقال مسؤول أمريكي للموقع إن أمريكا أبلغت مصر بأنها تعيد النظر في الدعم العسكري، مقابل قبول مصر للفلسطينيين. وكانت إدارة ترامب قد منحت مصر وإسرائيل إعفاءات من قطع الدعم الأجنبي.

وزار وفد من كبار المسؤولين المصريين السابقين واشنطن الشهر الماضي من أجل الإلتقاء بصناع القرار ومراكز الأبحاث، في محاولة لتعزيز موقف مصر لدى إدارة ترامب.