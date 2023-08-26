موقع بريطاني: ماذا يعني مقتل زعيم فاغنر لحميدتي وحفتر؟

زعيم "فاغنر" يفغيني بريغوجين في آخر ظهور له من إفريقيا (أ ف ب)

لندن – “القدس العربي”:

أكد موقع “ميدل إيست آي” في تقرير لمراسله ألكس ماكدونالد، أن الوفاة المفاجئة والمريبة لزعيم مجموعة فاغنر ومنتقد بوتين، يفغيني بريغوجين، في حادث تحطم طائرة الأربعاء الماضي، أثارت تساؤلات عن مصير مقاتليه وشبكاته في روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكن التقرير لفت إلى أن الأسئلة الأكثر إلحاحا تتعلق بمحمد حمدان دقلو، زعيم قوات التدخل السريع شبه العسكرية السودانية المعروف باسم حميدتي، أو أمير الحرب في شرق ليبيا خليفة حفتر، وكلاهما من المقربين البارزين لمجموعة المرتزقة الروسية.

ويشير التقرير إلى أنه في ليبيا، قدم مقاتلو مجموعة فاغنر الدعم لحفتر، حيث دعموه في هجومه الفاشل على طرابلس في 2019-2020 ويتواجدون حاليًا في مواقع رئيسية مثل المنشآت النفطية.

وفي السودان المجاور، عمل عملاء فاغنر جنبًا إلى جنب مع قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي، التي تخوض حاليًا صراعًا مسلحًا مع القوات المسلحة السودانية.

في ليبيا، قدم مقاتلو مجموعة فاغنر الدعم لحفتر، حيث دعموه في هجومه الفاشل على طرابلس

وأعاد “ميدل إيست آي” التذكير بتقرير سابق نشره عن المذابح التي نفذها مقاتلو فاغنر حول مناجم الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى، في حين اتهمت الولايات المتحدة المجموعة بسرقة ذهب بقيمة مليارات الدولارات من السودان، ولفت إلى أنه يُزعم أن معظم هذا الذهب يشق طريقه إلى الإمارات العربية المتحدة وروسيا.

ونقل التقرير عن أشوك سوين، رئيس قسم أبحاث السلام والصراع في جامعة أوبسالا في السويد، قوله إن وفاة بريغوجين سيكون لها “تأثير عميق” على أنشطة مجموعة فاغنر، فضلاً عن روابط روسيا في شمال إفريقيا.

وأضاف أن “الحرب الأهلية المستمرة بين الجيش السوداني والجماعة شبه العسكرية أدت إلى تفاقم التعقيدات المحيطة بعمليات مجموعة فاغنر بشكل كبير. ولم يمثل بريغوجين المجموعة خارجيا فحسب، بل لعب أيضا دورا محوريا كمفاوض وحل للمشاكل”.

وزاد “علينا الآن أن ننتظر تعيين خليفة بريغوجين، الذي سيقود مجموعة فاغنر. ويبقى أن نرى إلى أي مدى سيحظى هذا الزعيم الجديد بدعم بوتين”.

فاغنر وحميدتي وقوات الدعم السريع

ويشير التقرير إلى أن مجموعة فاغنر ظهرت لأول مرة في السودان خلال حكم الدكتاتور عمر البشير، وشاركت بشكل كبير في حماية الموارد المعدنية المهمة، مثل مناجم الذهب.

واتُّهم عناصرها لاحقًا بمساعدة حكومة البشير في محاولة قمع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2019، على الرغم من إجبار البشير في النهاية على التنحي عن السلطة.

ومنذ اندلاع الحرب السودانية في أبريل/ نيسان 2023، ظهرت تقارير عديدة تشير إلى أن فاغنر كانت تلقي بثقلها خلف حليفها الراسخ، قوات الدعم السريع، على الرغم من أن الأخيرة نفت مرارًا وتكرارًا تورط المجموعة.

ونقل التقرير عن كاميرون هدسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق ومحلل وكالة المخابرات المركزية قوله: “أعتقد أن الخاسر الأكبر إلى جانب بريغوجين هو حميدتي في السودان”.

محلل وكالة المخابرات المركزية: “أعتقد أن الخاسر الأكبر إلى جانب بريغوجين هو حميدتي”

وبحسب ما ورد تزود فاغنر قوات الدعم السريع بصواريخ أرض جو، مما مكنها من مواجهة القوة الجوية للقوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة الأخرى.

وقال هدسون إن اعتماد قوات الدعم السريع على خطوط الإمداد الأجنبية لمواصلة الصراع في السودان – الذي شهد مقتل أكثر من 5000 شخص وتشريد الملايين – يعني أن الخسارة المفاجئة لحليف رئيسي قد تكون كارثية.

وتساءل “هل سنرى قوات الدعم السريع عدوانية كما كانت في الأسابيع القليلة الماضية؟ هل سنراهم حتى يحاولون الاحتفاظ بمواقعهم في الخرطوم؟ وهل لديهم خوف دائم من إغلاق خطوط إمداداتهم”.

فاغنر في ليبيا ومع حفتر

أما في ليبيا، فيؤكد التقرير أن عمليات “فاغنر” كانت أكثر علنية، حيث لعب مقاتلو فاغنر دورًا رئيسيًا في هجوم حفتر على طرابلس، وأعطوه في البداية زخمًا جديدًا قبل أن ينقلب المد في النهاية ضده. وساعدت تحصيناتهم الدفاعية في وسط ليبيا في درء احتمال شن هجوم مضاد عندما انهار الهجوم، ويُعتقد أن مقاتلي فاغنر لا يزالون في ليبيا بالمئات، إلى جانب السوريين الذين يوظفونهم.

وذكر التقرير أنه قبل يوم واحد فقط من وفاة بريغوجين، زار مسؤولون عسكريون روس، بمن فيهم نائب وزير الدفاع، حفتر في ليبيا، فيما قالوا إنها أول زيارة رسمية لوفد عسكري إلى البلاد.

وقالت علياء الإبراهيمي، وهي زميلة غير مقيمة في المجلس الأطلسي، إن الأساس لمستقبل ما بعد بريغوجين قد يكون قد تم وضعه بالفعل من قبل الكرملين.

وأكدت لـ”ميدل إيست آي”: “لسوء الحظ، بعيدًا عن “الكاريزما” التي يتمتع بها الرجل نفسه، هناك بنية كاملة لا تزال قائمة وفاعلة، ومن غير المرجح أن نشهد تأثيرًا كبيرًا على أنشطة مجموعة فاغنر في ليبيا والسودان”. “بالإضافة إلى ذلك، كان أمام الكرملين أسابيع لتمهيد الطريق لإقالة بريغوجين ومن الواضح أنه شعر بالثقة في هذه الفترة”.

مع صعود الحكومات التي يقودها الانقلابيون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سيظل هناك الكثير من “العملاء” لروسيا

وأضافت أنه مع صعود الحكومات التي يقودها الانقلابيون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سيظل هناك الكثير من “العملاء” لروسيا، حتى بدون فاغنر كوسيط.

وزادت “لم تستدع هذه الأنظمة العسكرية مجموعة فاغنر لأنها أعجبت بالذراع القوي لبريغوجين. لقد كانت لديهم مشاكل، وكان لدى فاغنر حلول. كل ما في الأمر هو أن الدولة الروسية قد تم الآن تقديمها كمقدم الخدمة”.

وأشار “ميدل إيست آي” إلى أنه طلب من قوات الدعم السريع التعليق على وفاة زعيم فاغنر، لكنه لم يتلق أي رد حتى وقت نشر التقرير.

مستقبل غير مؤكد

ويشدد التقرير على أنه منذ وصوله إلى السلطة في عام 2000، أدرك العديد من الروس البارزين أن تجاوز بوتين ينطوي على مخاطر عالية للغاية.

وبينما لم يكن هناك تأكيد حول سبب الحادث الذي أودى بحياة بريغوجين، سارع الكثيرون – بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن – إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الرئيس الروسي.

لكن بالنسبة لبوتين أيضًا، فإن وفاة قيادة مجموعة فاغنر والضرر النهائي المحتمل الذي يمكن أن تسببه مجموعة المرتزقة، سيكون لها عواقب.

فلسنوات عديدة، كانت المجموعة المصدر الرئيسي للقوة الغاشمة والنفوذ الروسي في أفريقيا، فضلاً عن كونها وسيطًا حاسمًا للقادة العسكريين. ومن دون هذا الوكيل، سيتعين على روسيا أن تقوم بدور أكثر مباشرة.

لم تستدع الأنظمة العسكرية في أفريقيا مجموعة فاغنر لأنها أعجبت بالذراع القوي لبريغوجين. لقد كانت لديهم مشاكل، وكان لدى فاغنر حلول

وأشار هدسون إلى أنه، بصرف النظر عن زيارة يوم الثلاثاء إلى ليبيا، كانت روسيا تتواصل مع القادة الأفارقة منذ أن قاد بريغوجين تمردًا عابرًا في يونيو/ حزيران الماضي، في محاولة لطمأنتهم على استمرار الدعم الروسي.

وقال إن السؤال الآن هو ما الذي سيقرر بوتين فعله بأصول فاغنر، بما في ذلك أعمالها المربحة في تهريب الذهب.

وتساءل “هل يسمح لفاغنر بمواصلة القيادة الجديدة أم أنه يحاول استيعاب فاغنر وجميع أصولها في هذه البلدان وتشغيلها كشركات تابعة للجيش الروسي؟”.

وأضاف هدسون أنه لا تزال هناك قيمة في وجود شركة عسكرية غير رسمية تعمل في القارة، وتمول نفسها ذاتيًا من خلال علاقات العملاء، مضيفًا أن “تلك الأموال تشق طريقها مرة أخرى إلى روسيا تفيد الاقتصاد”، الذي يتعرض حاليًا لضربات شديدة من الغرب عبر العقوبات.

وختم بالقول “أعتقد أن بوتين سيحاول إخضاع كيانات فاغنر لسيطرة مباشرة وموثوقة بشكل أكبر تحت القيادة الروسية – لكنه في الوقت نفسه سيجد أنه من المفيد أن يكون هناك إنكار معقول لذلك”.