موقع بريطاني: محكمة تقضي بتعرض صحافي جزائري لـ”العنصرية” في “بي بي سي عربي”

لندن ـ “القدس العربي”:

قضت محكمة توظيف بريطانية بأن أحمد روابة الصحافي البريطاني ـ الجزائري في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عانى من مضايقات عنصرية من قبل زميله صفاء جبارة، دون اتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية من قبل المديرين وقسم الموارد البشرية في المنظمة.

وبحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، ففي إجراء تأديبي داخلي ضد روابة، في عام 2019، وصف جبارة ـ العراقي المولد ـ زميله الجزائري بأنه “بدوي عنيف” وأرجع العنف المزعوم إلى “حقيقة أنه من الجزائر”، مضيفًا أن “هناك عنفًا وراء شخصيته البدوية”.

ونقلت وثائق المحكمة عن جبارة قوله إن روابة “لا يستطيع التعبير عن نفسه بطريقة معتدلة. إنه يصرخ دائمًا وهو متوتر”. وزعم أن “هذا يعود إلى شخصيته وشخصيته الثقافية”. وأدلى جبارة بتصريحاته خلال تحقيق طلبه مديرو “بي بي سي عربي“، في اجتماع زعموا فيه أن روابة تصرف بشكل سيئ وأزعج الحاضرين.

وفي حكم بالإجماع، خلصت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء إلى أن الكلمات التي استخدمها جبارة كانت “مهينة”.

في إجراء تأديبي داخلي ضد أحمد روابة، في عام 2019، وصف صفاء جبارة ـ العراقي المولد ـ زميله الجزائري بأنه “بدوي عنيف” وأرجع العنف المزعوم إلى “حقيقة أنه من الجزائر”.

وبحسب الموقع، قال محامي “بي بي سي” في دفاعه إن جبارة لم ينو مضايقة زميله. وفيما قبلت المحكمة هذا الدفاع، فقد أكدت أنه “تحرش بالمدعي عنصرياً على حد زعمه”، لافتة إلى أن “الألفاظ المطعون فيها كان لها الأثر الموصوف على المدعي”.

وأكدت المحكمة أيضًا أن بي بي سي “فشلت في إعطاء وزن كافٍ لتأثير الكلمات المطعون فيها على المدعي”، وأنه “مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف الأخرى في القضية، كان من المعقول موضوعيًا أن يكون لهذا السلوك أثر على المدعي”.

وخلال سلسلة جلسات الاستماع التي استمرت لمدة عام، قالت “بي بي سي” إن شكوى روابة بشأن تأثير التعليقات العنصرية التي أدلى بها جبارة كانت غير معقولة. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذه الحجة، قائلة إنها “لا تجد أن المدعي كان شديد الحساسية أو تعرض للإهانة بشكل غير معقول على الرغم من أن هذه التعليقات لم توجه إليه مباشرة”.

وأوضح روابة في جلسات المحكمة كيف أن سلوك المديرين جعله “يعيش في الجحيم”.

وذكر الموقع أن أحمد روابة، 54 عاما، الذي يعمل في المنصة الرقمية لبي بي سي عربي، لديه أكثر من 30 عاما من الخبرة في مجال الصحافة. قبل انضمامه إلى هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2012، عمل في وسائل إعلام معروفة مثل داو جونز، والجزيرة، وبلومبرغ، وبرمنغهام نيوز الأمريكية. ويكتب باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.

وبحسب الموقع أكد مصدر في بي بي سي، مطلع على متابعة أداء القصص المنشورة، أن كتابات روابة لها تأثير كبير على جمهورها. وقال مصدر آخر: “لقد كان التأثير السلبي لقضية التحرش العنصري محسوسًا بقوة في كل مكان في بي بي سي عربي”.

ووصفت إحدى الزميلات الصعوبات التي مر بها روابة لفترة طويلة: “لقد كانت حياته مثل الجحيم. لم نسمع قط عن مثل هذا العدد الهائل من الشكاوى والإجراءات التأديبية التي لا أساس لها ضده لمجرد أنه يتحدث عن الأداء الرديء”. وأضافت أنه “حتى زملاؤه الذين كانوا يقدمون له الدعم تم استهدافهم”.

وألقى الحكم باللوم على “بي بي سي” لفشلها في التحقيق بشكل صحيح في الشكاوى الداخلية للسيد روابة بشأن الانتهاكات العنصرية. وأشارت المحكمة إلى أنه “من الملفت للنظر أنه عند كل منعطف، فشل مديرو ومستشارو الموارد البشرية لدى المدعى عليه الثاني [بي بي سي] في تطبيق التعريف الصحيح للتحرش على النحو المنصوص عليه في سياستهم الخاصة”.

وخلال الجلسات، قال روابة إنه تعرض لـ”مؤامرة من قبل المديرين” للتخلص منه. وادعى أن جبارة كان يساعد المديرين على تحقيق هذا الهدف. وفي إحدى جلسات الاستماع، زعم أنه “تعرض للمضايقة والترهيب لسنوات عديدة من قبل أحد كبار المحررين ومحرر الأخبار وزمرتهم”. وكان يعتقد أن هيئة الإذاعة البريطانية تغاضت عن التعليقات العنصرية ضده ولم تفعل شيئًا لحمايته من الترهيب والإساءة العنصرية.

وصفت إحدى الزميلات الصعوبات التي مر بها روابة مطولا: لقد كانت حياته مثل الجحيم. لم نسمع قط عن مثل هذا العدد الهائل من الإجراءات التي لا أساس لها ضده لمجرد أنه يتحدث عن الأداء الرديء

وخلصت المحكمة إلى أن رد فعله على الكلمات المطعون فيها “لا يمكن فصله تمامًا عن وجهة نظره الراسخة بأن السيد جبارة قدم أدلة كاذبة في خدمة مؤامرة مع مديريه لإقالته” وكان هذا “أمرًا مرهقًا ومزعجًا بشكل واضح… وقد أدرك المدعي أن هذه الكلمات تنتهك كرامته، وخلقت له بيئة مهينة و/أو مهينة و/أو مسيئة”.

وبحسب الموقع أعرب أحد كبار الصحفيين في الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، طلب عدم ذكر اسمه، عن “أمل كبير” في أن تقوم المؤسسة “بإجبار مديري الخدمة العربية على التفكير في حكم المحكمة هذا وتعلم الدروس الصحيحة” و”مراجعة طريقة إدارة الموظفين”.

وأشار “ميدل إيست مونيتور” إلى أن “بي بي سي عربي”، التي أغلقت خدمتها الإذاعية التاريخية العام الماضي، تمر بمشروع تغيير غير مسبوق، حيث نقلت بموجبه حوالي 75 في المائة من عملياتها الرقمية إلى الأردن، على الرغم من الانتقادات الداخلية. واشتكى الموظفون من أن هذه الخطوة جعلت “بي بي سي عربي” تتنازل عن حريتها وإنتاجها. وتقول الإدارة إن مثل هذه الخطوة ضرورية لتوفير المال وللقرب من الجمهور في الشرق الأوسط.

ولم تعلق “بي بي سي” على الفور على الحكم. وأمامها 42 يومًا لتقديم الاستئناف.