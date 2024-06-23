موقع عبري: 550 ألف إسرائيلي غادروا البلاد خلال الشهور الـ6 الأولى للحرب ولم يعودوا

إسرائيليون في مطار بن غوريون أثناء مغادرتهم في الأيام الأولى للحرب

القدس: غادر أكثر من نصف مليون إسرائيلي البلاد ولم يعودوا، خلال الشهور الستة الأولى من الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق إعلام عبري الأحد.

وهذه الحرب الإسرائيلية خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

ونقلا عن بيانات لسلطة السكان والهجرة (رسمية)، قال موقع “زمن إسرائيل” الإخباري (خاص) إن قرابة 550 ألف إسرائيلي غادروا البلاد خلال الشهور الستة الأولى من الحرب ولم يعودوا حتى الآن.

وحسب البيانات، فإن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد منذ أكتوبر 2023 بلغ نحو 550 ألف أكثر من عدد الإسرائيليين الذين عادوا إليها حتى عيد الفصح هذا العام (أبريل/ نيسان الماضي).

وقال الموقع إن ما كان يمكن أن يكون هروبا مؤقتا للإسرائيليين خلال الحرب، أو صعوبة فنية في العودة إليها، تحول الآن إلى اتجاه دائم (هجرة دائمة).

ووفق أحدث معطيات دائرة الإحصاء الإسرائيلية في أبريل الماضي، يبلغ عدد سكان إسرائيل 9.9 ملايين شخص، بينهم أكثر من مليوني عربي (هم فلسطينيو 1948)، و400 ألف فلسطيني بالقدس الشرقية، و20 ألف سوري بالجولان السوري المحتل.

ويوجد ملايين الإسرائيليين من مزدوجي الجنسية، حيث يحملون جنسية واحدة أخرى على الأقل بجانب جنسيتهم الإسرائيلية.

وبموازاة الحرب على غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، منذ 8 أكتوبر، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

(الأناضول)