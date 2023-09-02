موقع فرنسي: هذه هي المناطق الرمادية في قضية مقتل فرنسي في الجزائر

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: “ وفاة فرنسي في الجزائر.. المناطق الرمادية في القضية”، توقف موقع “ويست فرانس” الفرنسي عند إعلان باريس عن مقتل أحد مواطنيها على الحدود بين الجزائر والمغرب، بعد أن أكدت تقارير صحافية مغربية مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائري. وقالت صحيفة “لوفيغارو” إنه بعد أيام من هذه الواقعة ماتزال هناك مناطق رمادية عديدة في هذه القضية، حيث تتوخى السلطات الحذر بشأن هذا الموضوع. وحدها وسائل الإعلام المغربية قدّمت نسخة واضحة بشكل عام، ولكن من الصعب التحقق منها، خاصة على أساس شهادة أحد الناجين.

أشار الموقع الفرنسي إلى ما ذكرته وسائل إعلام مغربية نقلا عن شاهد على الحادث تأكيده أن سائحين فرنسيين مغربيين قتلا برصاص خفر السواحل الجزائريين عندما تاها على دراجات مائية في منطقة بحرية جزائرية على الحدود مع المغرب. وبحسب موقع Le360 الإخباري، قُتل بلال كيسي وعبد العالي مشوير قرب مدينة السعيدية الساحلية المغربية، وهي منتجع ساحلي شهير معروف بشواطئه الممتدة وأنشطته البحرية، شمال شرق البلاد. واعتقل خفر السواحل الجزائريون رجلا ثالثا، هو أيضا فرنسي مغربي يدعى اسماعيل سنابي، ومثُل الأربعاء أمام النيابة العامة الجزائرية، بحسب ما نقل موقع Le360 عن “مصادر متطابقة”.

ورأى “ويست فرانس” أن السيناريو الذي أوردته وسائل إعلام مغربية عديدة نقلا عن الشاهد يترك بالفعل عدة أسئلة دون إجابة. لنبدأ بـ”لماذا أطلق خفر السواحل الجزائري النار على السياح الأربعة الذين كانوا يستقلون زلاجات مائية بعد مجيئهم لمقابلتهم على متن زورق مطاطي، وعلى بعد بضع مئات من الأمتار فقط من منتجع السعيدية الساحلي المغربي الشهير؟. وفقا للناجي، الذي قابله Le360، لم يكن لدى خفر السواحل أدنى شك في أنهم مدنيون. وأضاف: “لقد رأوا أننا غير مسلحين، وتحدث معهم أخي الصغير ومع ذلك أطلقوا النار”.

ثم لماذا تم اعتقال أحد الرجال الأربعة؟.. بمجرد إلقاء القبض عليه، اتُهم باستلام “جيت سكي” مسروقة قبل الاشتباه به في تهريب الحشيش، وفقًا لما ذكرته العائلة لوسائل الإعلام Le360 يوم الجمعة. وبحسب المصدر نفسه، فقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. وهو فرنسي مغربي يبلغ من العمر ثلاثين عاما. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، احتجاز مواطن فرنسي، دون تقديم تفاصيل عن هويته أو ظروف اعتقاله أو إدانته المحتملة.

تم تأكيد وفاة رجل واحد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: “لقد علمنا بوفاة أحد مواطنينا وسجن مواطن آخر في الجزائر”. وبحسب وسائل إعلام مغربية، توفي فرنسي مغربي يبلغ من العمر 29 عاما، جراء إطلاق النار عليه من قبل خفر السواحل الجزائري. وبحسب ما ورد تم اكتشاف جثته على شاطئ السعيدية. وذكرت وسائل إعلام مختلفة أنه تم دفنه يوم الخميس.

وتساءل موقع “ويست فرانس” بعد الانقلاب في النيجر، هل ينبغي لفرنسا أن تتدخل؟.. ووفقا للصحافة المغربية، فإن المغربي الذي كان في المجموعة، البالغ من العمر 40 عاما، توفي أيضا تحت إطلاق النار. وسيظل جثمانه في الجزائر […] إذا ظل العديد من العناصر غير واضحة، فذلك أيضًا لأن السلطات، المغربية والجزائرية، ترفض التعليق على الموضوع.

فتح مكتب المدعي العام المغربي بمدينة وجدة المتاخمة للجزائر تحقيقا “على أساس أقوال شخص يقول إنهم كانوا ضحايا مع أربعة شبان آخرين في حادثة عنف في البحر”، حسبما أفاد مصدر قضائي. ومن جانب وكالة الأنباء المغربية فإن الكلمات المختارة حذرة للغاية. وتتوخى فرنسا أيضًا الحذر الشديد بشأن هذه القضية. وبالإضافة إلى الإعلان عن وفاة أحد مواطنيها وسجن آخر، دون أي تفاصيل، أشارت باريس ببساطة إلى أنها “على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية”. وسيكون الأمر متروكًا للعدالة لتسليط الضوء على ملابسات هذه المأساة”.

هناك عنصر آخر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لفهم هذه القضية: العلاقات بين المغرب والجزائر. الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994، يقول “ويست فرانس”.. فقد تزايدت التوترات في السنوات الأخيرة. وفي عام 2021، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب. وأدى اعتراف إسرائيل في يوليو/تموز 2023 بـ“السيادة المغربية” على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها إلى زيادة التوترات. ولا يمكن قراءة الأحداث الأخيرة على الحدود خارج هذا السياق، يقول الموقع الفرنسي.