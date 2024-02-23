موقع فرنسي يصف ماكرون بأنه “رئيس بلا مبادئ في مواجهة اليمين”

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: “في مواجهة اليمين المتطرف..رئيس بلا مبادئ”، قال موقع “ميديابارت” إنه بمناسبة نقل رفات المقاوم الشيوعي من أصول أرمنية ميساك مانوشيان إلى مقبرة “العظماء” (البانثيون) في باريس، أخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حزبَ “التجمع الوطني” اليميني المتطرف من ”القوس الجمهوري” الذي واصل تثبيته فيه لسنوات. واعتبر الموقع أن تصريح ماكرون بهذا الخصوص هو تكتيكي ولا علاقة له بالأسس التي أعلن رسميا عن انقراضها مع قانون الهجرة مؤخراً.

وأضاف “ميديابارت” القول إنه غالبا ما يتلوّن ماكرون، لكن نادرا ما يكون الأمر كذلك عندما يتحدث عن اليمين المتطرف. فقد واصل رئيس الجمهورية، الذي تم انتخابه مرتين ضد مارين لوبان، في السنوات الأخيرة، لعب دور الساحر المتدرب، حيث يتنقل بين استراتيجيتين: التلويح بمقاربة “أنا أو الفوضى” في كل موعد انتخابي، وطمس المعايير السياسية عن طريق وضع حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، وحزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي في نفس الخانة. كل ذلك مع تغيير الاستراتيجية اعتمادا على المحاورين واللحظات.

أحدث حلقة حتى الآن هي تعليقاته التي أدلى بها في صحيفة L’Humanité اليسارية الفرنسية قبل أيام قليلة من تكريم الشيوعي ميساك مانوشيان. فبعد أن اعتبر أن “بعض الشخصيات في حزب فرنسا الأبية تحارب قيم الجمهورية”، عاد ماكرون ليقول إنه لا يضع أبدا هذا الحزب اليساري الراديكالي، بزعامة جان ليك ميلانشون، في نفس الخانة مع حزبي “التجمع الوطني” بزعامة مارين لوبان، و“الاسترداد” بزعامة إيريك زمور، موضحاً أنه لم يعتبر قط أن هذين الحزبين الأخيرين جزء مما يعرف بـ“القوس الجمهوري”، وذلك بعد أن قال رئيس وزرائه، إن القوس الجمهوري هو “البرلمان”.

وتابع “ميديابارت” القول إن هذه الخرجة الجديدة لإيمانويل ماكرون كان لها تأثيرات عديدة بين مؤيديه. لقد أسعد ذلك في البداية أولئك الذين كانوا بحاجة لإشارة صغيرة إلى اليسار، مهما كانت مصطنعة، بعد أسابيع قليلة من الحادثة المؤسفة لقانون الهجرة. لكن أي أهمية لها إذا كانت هذه الكلمات تتناقض تماما مع الإجراءات السياسية، يتساءل الموقع الفرنسي. كما تم تفسير رد رئيس الجمهورية على أنه “تأطير” لرئيس وزرائه غابرييل أتال، في رد متضارب مع ذلك الذي وجهه ماكرون من قبل لرئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن قبل عام، عندما ذكّرت بأن حزب “التجمع الوطني” هو وريث بيتان. في ذلك الوقت، أعلن رئيس الدولة أن “الحرب ضد اليمين المتطرف لم تعد تنطوي على حجج أخلاقية”.. “نعم، إنه بالفعل نفس الشخص. لكن عمومًا، أكدت تعليقاته قبل كل شيء لأكبر عدد ممكن من الناس، أن ماكرون كان أستاذا في فن قول كل شيء وعكسه”، كما يشير “ميديابارت”.

لا أحد يحاول أن يفهم بعد الآن

في صفوف الأغلبية، كما هو الحال في الممرات الوزارية، أصبح المحترفون في مجال التعليق النصي نادرين بشكل متزايد. بعد سبع سنوات في السلطة، تخلى الكثيرون عن تفسير مختلف تصريحات رئيس الجمهورية. يوما يصفقون، وفي اليوم التالي يشجبون، وبقية الوقت ينسون. وفي أقصى اليمين، سمعوا كل شيء. علاوة على ذلك، قبل أسبوعين فقط، كانوا ما يزالون يستمعون إلى رئيس الدولة وهو يشرح أنه “من الطبيعي تماما” إجراء ”مناقشات” مع حزب “التجمع الوطني” في الجمعية الوطنية، كما يشير “ميديابارت”.

واعتبر الموقع أنه على الرغم من أنه يدافع عن نفسه بسوء نية وهو ما يستحق المكافأة أيضا، إلا أن ماكرون ساهم إلى حد كبير في تطبيع اليمين المتطرف. فمن خلال تناول بعض أفكاره وتعبيراته، فقد أتاح له فرصا متعددة لتحقيق “انتصارات أيديولوجية”. ومن الواضح أن حزب مارين لوبان لديه مصلحة كبيرة في توجيه الشكر لرئيس الجمهورية. ولكن على عكس ما يدّعي، فهي ليست مجرد صيغة صعبة، بل إنها مسألة استراتيجية سياسية بحتة؛ لأنه من حيث المضمون كما في الشكل، سمح رئيس الدولة بالفعل لوزرائه وأغلبيته بتفضيل تنصيب اليمين المتطرف في قلب مؤسسات الدولة.

ومن خلال وضع اليمين المتطرف في مواجهة ما يصر على وصفه بـ“اليسار المتطرف”، في تحدٍ لتاريخ هذا البلد وثقافته السياسية، يساهم ماكرون أيضا في محو ما يميز حزب مارين لوبان بشكل أساسي، يقول “ميديابارت”، معتبرا أن المبدأ الوحيد الذي يتمسك به الرئيس: “لا شيء هو خطأه على الإطلاق”.

فالرئيس الفرنسي يواصل تحريف الحقائق والتاريخ والمبادئ، بحيث تتناسب مع سياساته ورؤيته المتغيرة للعالم. ومن خلال التكيف مع جمهوره -لا أحد بما في ذلك أنصاره- يشكك في حقيقة أنه كان ليلقي خطاباً مختلفاً تماماً في موضوع القيم الحالية. فهو يبرر أقواله وأفعاله من تصريح لآخر، لدرجة أن كل كذبة جديدة من إيمانويل ماكرون تصبح اعترافاً بكذبته السابقة، على حد قول “ميديابارت”.