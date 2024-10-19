صحافة | عبرية

إصابة مباشرة لمنزل نتنياهو في قيسارية بطائرة مسيّرة قادمة من لبنان- (صور وفيديوهات)

19 - أكتوبر - 2024

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تل أبيب: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بأن مسيرة قادمة من لبنان أصابت منزلا في قيسارية الواقعة جنوبي حيفا.

وقال موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي اليوم السبت بأن هدف انفجار الطائرة هو منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض طائرتين مسيرتين أُطلقتا صباح السبت من لبنان تجاه شمال البلاد، فيما انفجرت ثالثة في مبنى بمدينة قيسارية جنوب حيفا، هو منزل نتنياهو بحسب تأكيد مكتبه.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة “إكس” قال الجيش: “في الساعة الأخيرة، عبرت ثلاث طائرات مسيرة إلى البلاد قادمة من لبنان، وتم اعتراض مسيرتين”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المسيرة الثالثة “أصابت منزلا في قيسارية، دون وقوع إصابات”.

وقال متحدث إن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في المنطقة ولم تقع إصابات.

وفي قيسارية يقع المنزل الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي اعتاد أن يقضي فيه عطلة يوم السبت.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن مكتب نتنياهو امتنع عن التعليق عن مكان تواجده، وما إن كان متواجدا في قيسارية لحظة الهجوم من عدمه.

وكان حزب الله أعلن مساء الخميس، في بيان، أنه بصدد “الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي”.

ولم يوضح الحزب تفاصيل هذه المرحلة، لكنه قال إن “مجريات وأحداث الأيام القادمة ستتحدث عنها”.

سيارات شرطة وإسعاف ودفاع مدني أمام مدخل منزل نتنياهو في قيسارية بعد إصابته بمسيّرة من لبنان (رويترز)

(وكالات)

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  1. يقول عربي مسلم:
    أكتوبر 19, 2024 الساعة 8:46 م

    المجرم قتل 50الف فلسطيني في غزة ؟وأمريكا ترسل له القنابل المحرمة دوليا .فم ارسلها فهو قائد ميداني وشكرا له على العملية ضد عدو الله وعدو افنسانية .ورحم هيترل الذي فهم طبيعة الصهاينة .؟

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    1. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
      أكتوبر 19, 2024 الساعة 9:36 م

      كلامك كله جيد ومنطقي..
      .
      عدى الجملة الاخيرة.. افسدت كل شيئ.. بل انها تضر بقضية فلسطين..
      .
      يا رجل.. الدفاع عن قضية فلسطين يستوجب ان نزن الكلام جيدا..
      .
      واذا كان الانسان لا يدري ما يقوله.. فالصمت حكمة..
      .
      هتلر شخصية اجرامية في مخيال الغرب.. وجزء كبير من العالم..
      .
      شخصية منبوذة .. غير عادلة.. لا يجب ان تقرن بقضية عادلة ..قضية فلسطين.. هذا لا يجوز..
      .
      فهل سيخرج الآن من يتهمني بالدفاع عن الصهاينة .. 😉

  2. يقول عبد الرحيم المغربي.:
    أكتوبر 19, 2024 الساعة 10:03 م

    الكيان الصهيوني يخلق المبررات الإعلامية.. لتطوير عمليات التقتيل والتنكيل في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني.

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