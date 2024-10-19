إصابة مباشرة لمنزل نتنياهو في قيسارية بطائرة مسيّرة قادمة من لبنان- (صور وفيديوهات)

تل أبيب: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بأن مسيرة قادمة من لبنان أصابت منزلا في قيسارية الواقعة جنوبي حيفا.

وقال موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي اليوم السبت بأن هدف انفجار الطائرة هو منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض طائرتين مسيرتين أُطلقتا صباح السبت من لبنان تجاه شمال البلاد، فيما انفجرت ثالثة في مبنى بمدينة قيسارية جنوب حيفا، هو منزل نتنياهو بحسب تأكيد مكتبه.

هدف غير طبيعي قصفته مسيّرة المقاومة الإسلامية يعتقد انها مبنى يقطنه المجرم نتنياهو في قيسارية #حيفا

العدو يتكتم وتفضحه الحركة غير الاعتيادية والاستتفار للمروحيات والحربي وقوات الشرطة ف الأرض

بالإضافة لانفجارات في قاعدة عسكرية شمال #يافا pic.twitter.com/6wOl8X7sAE — يحيى الشامي (@yahiasham) October 19, 2024

وفي بيان نشره بحسابه على منصة “إكس” قال الجيش: “في الساعة الأخيرة، عبرت ثلاث طائرات مسيرة إلى البلاد قادمة من لبنان، وتم اعتراض مسيرتين”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المسيرة الثالثة “أصابت منزلا في قيسارية، دون وقوع إصابات”.

وقال متحدث إن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في المنطقة ولم تقع إصابات.

اطلقت مسيّرات من #لبنان اتجاه فلسطين المحتلة، واحداها اجتازت المنظومة الدفاعية وكما تشاهد في الفيديو تجاوزت المروحية وذهبت الى هدفها بمنطقة #قيسارية وأصابته بشكل مباشر كما تظهر في الصور.

المكان المستهدف هو منزل الإرhابي نتن.ياهو كما اشارت عدة وكالات أنباء ومواقع عبريىة#تل_أبيب pic.twitter.com/Jy0yq97XYE — Eng.Ibrahim Hamdan (@ibm_hmdn) October 19, 2024

وفي قيسارية يقع المنزل الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي اعتاد أن يقضي فيه عطلة يوم السبت.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن مكتب نتنياهو امتنع عن التعليق عن مكان تواجده، وما إن كان متواجدا في قيسارية لحظة الهجوم من عدمه.

#عاجل | مصادر صحفية: المبنى المستهدف في قيسارية هو مقر الإقامة الشخصي لنتنياهو pic.twitter.com/uwoQB2szw6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 19, 2024

وكان حزب الله أعلن مساء الخميس، في بيان، أنه بصدد “الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي”.

ولم يوضح الحزب تفاصيل هذه المرحلة، لكنه قال إن “مجريات وأحداث الأيام القادمة ستتحدث عنها”.

(وكالات)