موقف الناخبين العرب في ميشيغان يعكس استياء من سياسة بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

قال العديد من النشطاء، الذين شاركوا في الحملة الانتخابية السابقة لبايدن إنهم لا يستطيعون التصويت له مرة ثانية بسبب رفضه دعوات إطلاق النار في غزة.

واشنطن ـ «القدس العربي»: سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاعتماد على نقاط قوته خلال رحلة قام بها يوم الخميس الماضي إلى ولاية ميشيغان، على الرغم من أن الاستياء بين العدد الكبير من السكان العرب الأمريكيين في الولاية بشأن تعامله مع الوضع في غزة كان يلوح في الأفق خلال الزيارة.

والتقى بايدن بقادة المجتمع السود وتحدث مع الزبائن في مطعم «ذي ساي» وهو مطعم مملوك للسود، وتحدث في قاعة (اتحاد عمال السيارات) في أعقاب تأييد المنظمة لمحاولة إعادة انتخابه خلال زيارته لمنطقة ديترويت.

وقد فاز بايدن بفارق 14 نقطة مئوية بين أعضاء النقابات في انتخابات 2020 بينما حصل على 87 في المئة من الناخبين السود. وستكون كلتا المجموعتين حاسمتين لنجاحه في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث يواجه منافسة محتملة لإعادة انتخابه مع الرئيس السابق ترامب.

لكن التوترات التي يواجهها بايدن مع الناخبين الأمريكيين العرب في ميشيغان كانت تكمن على هامش زيارته، حسبما لاحظ العديد من المحللين الأمريكيين.

وأشار موقع «ذا هيل» إلى أن برنامج رحلة بايدن لم يأخذه إلى ديربورن، حيث يشكل العرب الأمريكيون أغلبية السكان، كما لم يتضمن أي اجتماعات مع القادة الأمريكيين العرب. ولم ترافق النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) وهي واحدة من أكثر المنتقدين صراحة للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تمثل منطقة مجاورة، بايدن في الرحلة.

وتجمع المئات من المتظاهرين ليلة الأربعاء في ديربورن القريبة للاحتجاج على زيارة بايدن. وتجمع المتظاهرون بالقرب من قاعة النقابة في وارن ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات كتب عليها «التخلي عن بايدن» حسب ما ذكرت صحيفة «ديترويت فري برس».

وكان جدول البيت الأبيض المتاح للجمهور لرحلة الخميس غامضا، حيث أشار فقط إلى التوقف في منطقة ديترويت الحضرية. وردا على سؤال حول الافتقار إلى التحديد أو ما إذا كان هناك سبب لذلك، قالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، للصحافيين إنها ليست على علم بأي مخاوف معينة.

وقالت على متن طائرة الرئاسة: «أريد أن أقول على نطاق أوسع، إن الرئيس التقى بأمريكيين لديهم آراء مختلفة حول الصراع بين إسرائيل وحماس». وأضافت: «المسؤولون في البيت الأبيض على اتصال منتظم أيضًا مع القادة الأمريكيين المسلمين والعرب في ميشيغان وفي جميع أنحاء البلاد».

وقال جان بيير إن كبار مسؤولي إدارة بايدن سيسافرون إلى ميشيغان في الأيام المقبلة «للاستماع مباشرة من قادة المجتمع حول مجموعة من القضايا التي تهمهم ولعائلاتهم، بما في ذلك الصراع بين إسرائيل وغزة».

ويعاني بايدن من الإحباط بين الأمريكيين العرب وغيرهم من الناخبين الذين غضبوا من أسلوب تعامله مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقد دعم بايدن، الذي تفاخر مراراً بأنه صهيوني، العدوان الإسرائيلي على غزة ورفض الدعوات لوقف إطلاق النار، ولكنه دفع من أجل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بدخول الإمدادات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن وحث إسرائيل على تقليل التأثير على المدنيين من أجل التخفيف من وحشية وعدم أخلاقية سياسته تجاه غزة.

وقد تبع المتظاهرون بايدن أينما سافر، وعطلوا أحداثًا غير ذات صلة للدعوة إلى وقف إطلاق النار وإدانة طريقة تعامله مع الوضع في غزة. وقاطع ما يقرب من عشرة متظاهرين خطاب بايدن في فيرجينيا الذي ركز على الإجهاض الشهر الماضي، وقاطعت مجموعة خطابه في كنيسة للسود في كارولينا الجنوبية، وصرخ آخرون عليه خلال حدث تأييد UAW في واشنطن العاصمة.

وفاز بايدن بنسبة 64 في المئة من أصوات المسلمين في عام 2020 وحصل ترامب على 35 في المئة، حسب استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالة «أسوشيتد برس».

لكن دعم بايدن بين الناخبين الأمريكيين العرب انخفض إلى 17 في المئة فقط في تشرين الأول/أكتوبر، بعد بدء الحرب مباشرة، حيث قال 25 في المئة في استطلاع أجراه المعهد العربي الأمريكي إنهم غير متأكدين لمن سيصوتون إذا أجريت الانتخابات في ذلك الوقت.

وحسب ما ورد رفض بعض النشطاء في ميشيغان الاجتماع الأسبوع الماضي مع مديرة حملة بايدن، جولي تشافيز رودريغيز، عندما زارت الولاية.

وتعد ميشيغان ولاية متأرجحة حاسمة، حيث حصل بايدن عليها في عام 2020 بأغلبية 154 ألف صوت ضد ترامب. لكن استطلاعات الرأي الأخيرة خارج الولاية أظهرت أنه يتخلف عن ترامب بفارق ضئيل. وأظهر استطلاع أجرته بلومبرغ/مورنينغ كونسلت يوم الأربعاء أن ترامب يتقدم هناك بخمس نقاط مئوية، وفقاً لصحيفة «ذا هيل».

وسعى بايدن يوم الخميس إلى استغلال الزخم الناتج عن تأييد اتحاد عمال السيارات، والذي تم في حدث أقيم في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي.

«بالنسبة لي، هذا شيء أساسي، وأعني ذلك بصدق. وول ستريت لم تبن الطبقة الوسطى» قال بايدن وأضاف «لقد بنى حزب العمال الطبقة الوسطى، والطبقة الوسطى هي التي بنت البلاد» متفاخرًا بأن الولايات المتحدة لديها «أقوى اقتصاد في العالم كله».

ورافق بايدن رئيس اتحاد «عمال السيارات المتحدون» شون فاين، والسيناتور غاري بيترز (ديمقراطي من ميشيغان) وديبي ستابينو (ديمقراطية من ميشيغان) والنائبة ديبي دينغل (ديمقراطية من ميشيغان) وحاكمة ميشيغان غريتشن ويتمير (ديمقراطية) التي وصفته بأنه «أفضل حاكم في البلاد».

وقال فاين أمام حشد يضم حوالي 100 من أعضاء الاتحاد: «سنقاتل بشدة، وسنضمن أن يكون جو بايدن هو الرئيس القادم».

ويواجه الناخبون الشباب الذين يشعرون بالإحباط من بايدن معضلة: التصويت أو عدم التصويت. وإذا كان الأمر كذلك، لمن؟

وقد فاز بايدن بالناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا بفارق كبير في عام 2020 لكن شعبيته بين تلك المجموعة تراجعت، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة لعبت دورًا. قد يكون تآكل الدعم بين الناخبين الشباب، الذين يميلون إلى الديمقراطيين، أمرًا مهمًا حيث يتطلع بايدن إلى التمسك بالائتلاف الهش الذي انتخبه في عام 2020 مع مسابقة إعادة انتخابه بعد تسعة أشهر فقط.

وقال العديد من النشطاء، الذين شاركوا في الحملة الانتخابية السابقة لبايدن إنهم لا يستطيعون التصويت لبايدن مرة ثانية بسبب رفضه دعوات إطلاق النار في غزة.

وقد سلطت الحملة الانتخابية لبايدن الضوء على خطاب ترامب وسياساته المعادية للمسلمين، وقالت إن بايدن تعامل مع المقاطعات فيما يتعلق باحترام حقوق المتظاهرين في التعديل الأول، وهو ما وصفه قادة الحملة بأنه «تناقض صارخ مع الجمهوريين، مع دونالد ترامب الذي يتحدث هنا عن حظر المسلمين، الذي يريد المزيد من الانقسام بين الأمريكيين».

ولاحظت صحيفة «فيلادلفيا انكوير» أن أولئك الذين لن يصوتوا لبايدن على الرغم من هذه المخاوف يعتبرون ذلك شكلاً آخر من أشكال الاحتجاج – طريقة لمحاسبة المسؤولين الذين تجاهلوا مطالبهم. ويرى البعض أن رئاسة ترامب قصيرة المدى هي تكلفة التغيير على المدى الطويل، سواء من خلال أخذ الديمقراطيين لهم على محمل الجد أو من خلال اكتساب أطراف ثالثة المزيد من الزخم.

وبينما لا يزال أمامنا تسعة أشهر حتى يوم الانتخابات، قال البعض إن وجهة نظرهم تجاه بايدن لن تتغير حتى لو دعا إلى وقف إطلاق النار، قائلين إن الضرر قد وقع بالفعل.