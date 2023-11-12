سياسة | دولي | الولايات المتحدة

موقف محرج.. بايدن ينسى طريق العودة وحرس الشرف يساعده- (فيديو)

12 - نوفمبر - 2023

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لندن- “القدس العربي”:

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى في موقف محرج أجبره على طلب مساعدة حرس الشرف بعد أن أصبح “مضطربا” وأضاع طريق العودة بعد وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

يظهر الفيديو المنشور كيف رسم رئيس البيت الأبيض علامة الصليب أمام الإكليل، ولكن قبل عودته إلى مكانه، التفت في حيرة إلى جندي يقف بجانبه، وكان عليه مساعدة الرئيس الأمريكي وتوجيهه إلى المكان الذي تقف فيه نائبته كامالا هاريس.

 

أشار الجندي بيده مرتديا القفاز إلى كامالا هاريس، التي وقفت على بعد بضعة أقدام، وعاد الرئيس إلى مكانه بجانبها.

وقد أثار الفيديو الذي انتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي سخرية وجدلا، حيث علق أحد النشطاء قائلا: “فليحفظنا الله. لدينا رئيس لا يفقه أآتٍ هو أم مغادر”.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 12, 2023 الساعة 7:23 ص

    ههه هذا الموقف المخجل ليس الأول ولن مرحبا الأخير 😁😁😁🔥🕸️🔥🔥🔥

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  2. يقول فاعل خير لوحه الله:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 8:13 م

    ان شاء الله ينسى اسمه

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