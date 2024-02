موقف محرج.. بايدن ينسى طريق العودة وحرس الشرف يساعده- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى في موقف محرج أجبره على طلب مساعدة حرس الشرف بعد أن أصبح “مضطربا” وأضاع طريق العودة بعد وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

يظهر الفيديو المنشور كيف رسم رئيس البيت الأبيض علامة الصليب أمام الإكليل، ولكن قبل عودته إلى مكانه، التفت في حيرة إلى جندي يقف بجانبه، وكان عليه مساعدة الرئيس الأمريكي وتوجيهه إلى المكان الذي تقف فيه نائبته كامالا هاريس.

WATCH: Biden gets confused during the wreath laying ceremony for Veteran’s Day at Arlington National Cemetery.

