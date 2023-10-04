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موقف محرج لشاب عربي خلال حفل كاظم الساهر في ألمانيا- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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لندن- “القدس العربي”:

تعرّض النجم كاظم الساهر خلال حفله الأخير في ألمانيا، لموقف طريف بعدما صعد شاب إلى المسرح لطلب يد حبيبته للزواج أمام الجميع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق لحظة صعود الشاب إلى المسرح واحتضانه للنجم العراقي وتقبيله، وكيف حاول رجال الأمن إبعاده عن “القيصر”، والذي بدوره أبعدهم عنه وهو يقول: “يريد يخطب”… ومن ثم دعا حبيبته وسألها بعفوية: “نوى موافقة؟”، فصعدت الشابة إلى المسرح، وراح الشاب يبحث عن الخاتم ولكنه لم يجده داخل العلبة.

 

ورغم حصول هذا الموقف المحرج على المسرح، تداركت العروس الأمر، حيث احتضنت العريس وسط الزغاريد وهتافات الجمهور وتصفيق النجم العراقي.

وبعد نزول الحبيبين من على المسرح، قال الساهر للجمهور بعفوية: “مسكين إجا يخطب، ضيّع الخاتم”.

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