 موقف محرج لنجوى كرم خلال رقصها الدبكة ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:

وثَّق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل موقفا محرجا للفنانة اللبنانية نجوى كرم، خلال حفلها الذي أحيته في العاصمة الهولندية أمستردام.

وأظهر الفيديو صعود بعض الحاضرين إلى المسرح من أجل مشاركة الفنانة رقصة الدبكة، إلا أنها سرعان ما تعثرت بفستانها على ما يبدو لتقع أرضاً أمام الحضور، لكن كرم تابعت غناءها وكأن شيئاً لم يكن، وظهرت وهي تحث الجمهور على مواصلة الرقص.