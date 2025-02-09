 موقف محرج لنجوى كرم خلال رقصها الدبكة ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:
وثَّق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل موقفا محرجا للفنانة اللبنانية نجوى كرم، خلال حفلها الذي أحيته في العاصمة الهولندية أمستردام.
وأظهر الفيديو صعود بعض الحاضرين إلى المسرح من أجل مشاركة الفنانة رقصة الدبكة، إلا أنها سرعان ما تعثرت بفستانها على ما يبدو لتقع أرضاً أمام الحضور، لكن كرم تابعت غناءها وكأن شيئاً لم يكن، وظهرت وهي تحث الجمهور على مواصلة الرقص.
لحظة سقوط نجوى كرم عالمسرح بحفلتها في امستردام 💔! pic.twitter.com/be5cl5EC4J
— Gorgeous (@gorgeous4ew) February 8, 2025
هناك أنواع من الموسيقى تسبب الدوخة والسقوط وفي الفيزياء اذا تناغمت قرقعات على مبنى أو جسر فإنه يهتز ويترنح حتى يسقط مثل جسر تاكوما في أمريكا في الثلاثينيات من القرن الماضي. ولذلك تنوع الميلودي والإيقاع بدل أن تعزف كل آلة نفس النغمة معا، كما التنوع بين الحاد الغير مفرط والمنخفض.