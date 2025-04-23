موكب جنازة البابا فرنسيس ينطلق من دار القديسة مارثا إلى كاتدرائية القديس بطرس

روما: من المقرر أن ينقل جثمان البابا فرنسيس صباح اليوم الأربعاء في موكب من دار القديسة مارثا، مقر إقامته في الفاتيكان، إلى كاتدرائية القديس بطرس، لإتاحة الفرصة لإلقاء نظرة الوداع على رأس الكنيسة الكاثوليكية الراحل.

ومن المتوقع أن يتوافد عشرات الآلاف لتقديم واجب العزاء في كاتدرائية القديس بطرس قبل مراسم الجنازة والدفن المقررة يوم السبت، والتي ينتظر أن يحضرها عدد من قادة العالم.

وحتى الآن، لم يسمح بتوديع البابا الراحل إلا للكرادلة وأعضاء الكوريا (الإدارة البابوية) وموظفي الفاتيكان داخل دار القديسة مارثا.

وتوفي فرنسيس عن عمر ناهز 88 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث فارق الحياة نتيجة سكتة دماغية وفشل في القلب يوم اثنين الفصح.

(د ب أ)