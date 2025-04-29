سياسة | دولي

موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير بالقدس- (صورة)

منذ 24 دقيقة

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القدس: تعرض موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، لحادث سير في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة بأن إحدى سيارات الموكب اصطدمت بدراجة نارية عند مجمع “سينما سيتي” التجاري قرب مكتب نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين أفراد الموكب، فيما أُصيب سائق الدراجة النارية بجروح طفيفة ونُقل إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن نتنياهو كان ضمن الموكب، لكنه لم يكن داخل السيارة التي تعرضت للحادث.

من جانبها، ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أن الحادث تسبب في توقف حركة المرور بعض الوقت.

يُذكر أن موكب نتنياهو تعرض لحادث مماثل بالقدس في مارس/ آذار 2020، حين اصطدمت دورية شرطة كانت تقود الموكب بسيارة خاصة، مما أسفر عن إصابة شخصين.

(الأناضول)

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