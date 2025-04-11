مولودية الجزائر متمسك بالدفاع عن حقه في مواجهة عقوبات محتملة من (كاف)

الجزائر: أكد نادي مولودية الجزائر لكرة القدم تمسكه بالدفاع عن حقه في وجه عقوبات محتملة من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، على خلفية الأحداث التي أعقبت خروجه من دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله السلبي أمام مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، ضمن إياب دور الثمانية.

وقال مولودية الجزائر اليوم الجمعة، إنه تلقى خطابا من لجنة الانضباط التابعة لـ(كاف)، متعلقة بالأحداث التي وقعت عقب نهاية مواجهة نادي أورلاندو بيراتس بجنوب إفريقيا، فيما لم يكشف مولودية الجزائر مضمون خطاب لجنة الانضباط، واكتفى بالتعبير عن رفضه التام لكل أشكال العنف، وتمسكه الدائم بمبادئ الروح الرياضية، والنزاهة، واللعب النظيف، التي تعد من صلب قيم النادي وتاريخه العريق.

كما أكد على تمسكه بالدفاع عن حق الفريق بكل الوسائل القانونية المتاحة لما ورد في التقارير الرسمية حول الأحداث التي أعقبت المباراة، مع التزامه بالتعاون التام مع لجنة الانضباط.

( د ب أ)