مولودية الجزائر يتصدر الدوري الجزائري بثلاثية مثيرة في شبيبة القبائل

الجزائر: اعتلى مولودية الجزائر صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الجزائري للمحترفين لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمثير 3 / 2 على ضيفه شبيبة القبائل، اليوم الخميس، في قمة مباريات المرحلة الـ16 للمسابقة.

وبادر أكرم بوراس بالتسجيل لمصلحة مولودية الجزائر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أضاف زكريا نعيجي الهدف الثاني في الدقيقة .66

وقلص إيفان إجناتييف الفارق بتسجيله الهدف الأول لشبيبة القبائل في الدقيقة 71، غير أن طيب مزياني، سرعان ما أحرز الهدف الثالث للمولودية في الدقيقة .78

واشتعلت المباراة من جديد، عقب تسجيل رضوان بركان الهدف الثاني للشبيبة في الدقيقة 82، ليحاول الفريق الضيف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.

وارتفع رصيد مولودية الجزائر، الذي حقق فوزه الثامن مقابل 7 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 31 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد.

في المقابل، توقف رصيد شبيبة القبائل، الذي تلقى خسارته الخامسة مقابل 7 انتصارات و4 تعادلات، عند 25 نقطة في المركز الرابع.

شباب قسنطينة يعود لنزيف النقاط بالتعادل مع ترجي مستغانم

من جانبه عاد فريق شباب قسنطينة لنزيف النقاط من جديد عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه ترجي مستغانم، اليوم الخميس، في المرحلة الـ16 للمسابقة.

ولم يفلح كلا الفريقين في هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة فقط

ويأتي هذا التعادل، ليشكل ضربة موجعة لآمال جماهير شباب قسنطينة، التي كانت تطمح لتحقيق الفريق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، لاسيما عقب فوزه على شباب بلوزداد في مباراته الأخيرة بالبطولة.

وبات شباب قسنطينة، الذي حقق انتصارا وحيدا فقط في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف بلوزداد (المتصدر).

في المقابل، ارتفع رصيد ترجي مستغانم، الذي أخفق في تحقيق أي فوز بالبطولة للمباراة التاسعة على التوالي، إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات .

(د ب أ)