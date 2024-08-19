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مولودية الجزائر يتغلب على واتانغا الليبيري بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة واحدة

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الجزائر: استهل مولودية الجزائر مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالفوز 2 / صفر على مضيفه واتانغا الليبيري، مساء الأحد، بملعب “نيلسون مانديلا” بالعاصمة الجزائرية ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من المسابقة.

وأقيمت المباراة في الجزائر بطلب من النادي الليبيري، على أن يلعب لقاء الإياب على نفس الملعب الأسبوع المقبل.

تقدم الوافد الجديد زكرياء دراوي، للمولودية في الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف المهاجم الجديد الآخر الإيفواري زينون كيبري، النتيجة في الدقيقة 41.

وأهدر المهاجم سفيان بايزيد، فرصة اضافة الهدف الثالث، بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 45.

(د ب أ)

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