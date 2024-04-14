مولودية الجزائر يشق طريقه بثبات نحو نهائي كأس الجزائر

الجزائر: حجز مولودية الجزائر متصدر مسابقة دوري المحترفين مقعده في المربع الذهبي لنصف نهائي كأس الجزائر، إثر فوزه على وداد تلمسان من الدرجة الثالثة /2صفر، مساء يوم الأحد، في دور الثمانية.

وبات مولودية الجزائر ثالث المتأهلين لنصف النهائي بعد كل من شباب بلوزداد وصيف النسخة الماضية والنادي الرياضي القسنطيني، في انتظار حسم التأشيرة الرابعة والأخيرة التي ستلعب بين اتحاد الجزائر واتحاد بسكرة غدا الثلاثاء.

وواجه مولودية الجزائر منافسا عنيدا لم يستسلم إلا عند الدقيقة 45 عندما تمكن نجم الفريق يوسف بلايلي، من تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء. وضاعف البديل الإيفواري روماريتش واتارا، النتيجة في الدقيقة 79، لينهي بذلك مغامرة وداد تلمسان بينما يواصل مولودية الجزائر شق طريقه بثبات نحو التتويج بلقبي الدوري والكأس.

وألغت حكمة المباراة السيدة غادة ماهات، 3 أهداف في الشوط الأول، منها اثنان لمولودية الجزائر، وهدف واحد لوداد تلمسان، بداعي التسلل.

يذكر أن قرعة نصف نهائي كأس الجزائر تقام الخميس المقبل.

(د ب أ)