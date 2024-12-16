مولودية الجزائر ينفصل عن مدربه الفرنسي

الجزائر: أعلن نادي مولودية الجزائر، حامل لقب الدوري الجزائري، انفصاله عن المدير الفني الفرنسي أمير باتريس بوميل، على خلفية خسارة الفريق أمام ضيفه الهلال السوداني السبت، بالجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وذكر مولودية الجزائر في بيان نشره عبر حساباته الرسمية اليوم الإثنين، إنه جرى فسخ العقد بالتراضي في إطار احترام متبادل بين الطرفين، منوها بالعمل الذي أنجزه بوميل، على رأس الجهاز الفني للنادي وأيضا مساهمته الفعالة رفقة جهازه المعاون في التتويج بلقب الدوري وبلوغ نهائي كأس الجزائر الموسم الماضي. إضافة إلى قيادة الفريق للمركز الثالث في الموسم قبل الماضي بعد تعيينه مدربا في شهر مارس/آذار 2023.

📝 | بيان إدارة نادي مولودية الجزائر حول المدرب باتريس أمير بوميل

🌐 | للإطلاع على البيان كاملا باللغتين العربية والفرنسية يرجى زيارة الموقع الرسمي لعميد الأندية الجزائرية 👇

🔗 |

https://t.co/V7BfCl3BITبيان-17/#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/qPjvsC3d2e — Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) December 16, 2024

وشكر مولودية الجزائر، الذي أصبح الفريق العاشر الذي يتخلى عن مدربه منذ انطلاق الدوري المحلي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بوميل، على تحليه بسلوك مثالي وتفانيه في العمل الميداني طيلة فترة الخدمة.

وخلال 20 شهرا، قاد بوميل، مولودية الجزائر في 65 مباراة، فاز خلالها بـ36 مواجهة وتعادل في 19، وخسر 10.

يذكر أن مولودية الجزائر يحتل المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 17 نقطة متخلفا بنقطتين عن النادي الرياضي القسنطيني المتصدر، علما أنه يملك 3 مباريات مؤجلة. كما يحتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بـ4 نقاط وراء الهلال السوداني المتصدر بـ9 نقاط.

(د ب أ)