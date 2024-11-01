مولودية وهران يهدد صدارة الرياضي القسنطيني للدوري الجزائري وأولمبيك أقبو يترقب

الجزائر: يأمل النادي الرياضي القسنطيني في الاحتفاظ بصدارة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم عندما يحل ضيفا على مولودية وهران غدا السبت، ضمن المرحلة السابعة من المسابقة التي قد تعيد الصاعد حديثا أولمبيك أقبو إلى الواجهة.

وتأجل ديربي الجزائر الكبير بين الاتحاد والمولودية، شريكي النادي الرياضي القسنطيني في الصدارة، إلى وقت لاحق لأسباب تنظيمية. شأنه شأن المواجهة بين شباب بلوزداد (المتذيل) مع ضيفه شبيبة الساورة.

وتبدو الفرصة متاحة أمام الرياضي القسنطيني للاستمرار في الصدارة والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، لكن ذلك يتطلب عبور ضيفه مولودية وهران العائد بقوة في الأسابيع الأخيرة، والذي سيحاول هو الأخر تحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب.

وستكون هذه القمة المرتقبة محل متابعة من قبل نادي أولمبيك أقبو الذي يلتقي ضيفه ترجي مستغانم بعد غد الأحد، وهو يأمل في العودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادلين متتاليين ومن ثم استعادة الصدارة في حال تعادل أو خسارة النادي الرياضي القسنطيني.

وفي برنامج مباريات الغد، يسعى وفاق سطيف لكسب ثقة مشجعيه مجددا عندما يواجه ضيفه جمعية أولمبي الشلف، الذي عجز عن تحقيق أول انتصار حتى الآن.

كما يلعب مولودية البيض مع ضيفه نادي بارادو، الذي تعاقد مع بلال دزيري كمدرب جديد، وفي غياب مدرب رئيسي، يلتقي اتحاد خنشلة ضيفه نجم شباب مقرة، المنتشي بفوز معنوي كبير على شباب بلوزداد في الجولة الماضية.

وتنتظر شبيبة القبائل الباحث عن نفسه، سفرية محفوفة بالمخاطر إلى مدينة بسكرة لملاقاة اتحاد بسكرة الذي سيرمي بكل ثقله من أجل انتزاع نقاط المباراة وتجاوز منافسه في الترتيب.

