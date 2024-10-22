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موناكو يواصل قصته الملهمة في دوري أبطال أوروبا

22 - أكتوبر - 2024

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باريس: واصل موناكو الفرنسي مسيرته المذهلة في دوري أبطال أوروبا واكتسح ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي 5 1/ اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من البطولة القارية.
وتقدم الياباني تاكومي مينامينو بهدف لموناكو في الدقيقة 20 لكن بعد سبع دقائق فقط رد السنغالي شريف نداي بهدف التعادل للفريق الصربي.
وفي الثواني الأخيرة للشوط الأول، أعاد السويسري بريل إيمبولو فريق موناكو للمقدمة بتسجيله الهدف الثاني.
وفي الشوط الثاني أحرز ويلفريد سينجو الهدف الثالث لموناكو في الدقيقة 54 ثم تقمص مينامينو دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 70 وتكفل ماجنيس أكليوش بتسجيل الهدف الخامس في الثواني الأخيرة للمباراة.
وانفرد موناكو مؤقتا بصدارة المجموعة برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل وظل سرفينا في قاع الترتيب بدون رصيد.
(د ب أ)

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