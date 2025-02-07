مونتيري المكسيكي يضم الإسباني سيرخيو راموس

إسطنبول: تعاقد نادي مونتيري المكسيكي، الجمعة، مع المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس الذي يبلغ 39 عاما الشهر المقبل، لمدة عام واحد، بعد أن ظل بدون نادٍ منذ رحيله عن إشبيلية الصيف الماضي.

وقال النادي المكسيكي عبر منصة إكس: “يعلن نادي مونتيري المكسيكي لكرة القدم لجماهيره ووسائل الإعلام أنه توصل إلى اتفاق مع النجم الإسباني سيرخيو راموس ليصبح لاعبا جديدا في رايادوس بعقد لمدة عام واحد”.

وبدأ راموس مسيرته مع إشبيلية قبل أن ينضم لريال مدريد عام 2005، حيث خاض على مدار 16 موسما 671 مباراة وسجل 101 هدفا، وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وانضم راموس إلى باريس سان جيرمان في عام 2021، حيث لعب معه 58 مباراة، وفاز ببطولتين للدوري وكأس السوبر، قبل أن يعود إلى إشبيلية في عام 2023، لمدة موسم واحد.

وعلى المستوى الدولي مع “لا روخا” فاز بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا في نسختي 2008 و2012 مع إسبانيا قبل اعتزاله اللعب الدولي في عام 2023 بعد 180 مباراة، سجل خلالها 23 هدفا.

وسيتمكن راموس من المشاركة في كأس العالم للأندية مع مونتيري في صيف 2025، حيث يلعب الفريق المكسيكي ضمن المجموعة الخامسة مع ريفر بليت الأرجنتيني وإنتر ميلان الإيطالي وأوراوا ريد دايموندز الياباني.

(الأناضول)