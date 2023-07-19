موندوز: الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ليس أقل إجراماً من نتنياهو

واشنطن- “القدس العربي”: قد يبدو الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي سيلقي خطاباً أمام جلسة مشتركة للكونغرس، الأربعاء، كوجه معتدل لإسرائيل، لكنه لا يختلف عن بنيامين نتنياهو عندما يتعلق الأمر بدعم الفصل العنصري الإسرائيلي، وفقاً للكاتب ميكو بيليد في مقال نشره موقع “موندوز”.

ينحدر هرتسوغ من جذور عنصرية صهيونية عنصرية

ووصف بيليد الخطاب المقبل لهرتسوغ بتحية سياسية في وجه بنيامين نتنياهو مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي قد قدم دعوة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ – وليس رئيس الوزراء نتنياهو – للكلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس، على الرغم من تهديده بدعوة نتنياهو إلى واشنطن إذا لم يفعل الرئيس بايدن.

وأوضح أن مكارثي وافق على ما يبدو على تسوية تتضمن ترتيب ظهور للرئيس هرتسوغ، الذي يُعتبر وجهًا أكثر لطفًا لإسرائيل، بدلاً من نتنياهو.

وقال:”ومع ذلك، بينما قد يبدو هرتسوغ كوجه معتدل لإسرائيل، فإنه ليس أقل إجراماً في الحرب العنصرية من نتنياهو، إنه الرئيس الرسمي لإسرائيل، التي تتهمها منظمة العفو الدولية بارتكاب جريمة الفصل العنصري، جريمة فظيعة تندرج تحت تعريف جريمة ضد الإنسانية”.

عندما أصدرت الأمم المتحدة في 10 نوفمبر 1975 قراراً يعلن الصهيونية شكلاً للعنصرية والتمييز العنصري، قام السفير هرتسوغ الأب بتمزيق القرار احتجاجًا أمام الجمعية العامة

ولاحظ الباحث أن هرتسوغ قد خدم ، قبل أن يصبح رئيساً، كوزير في الحكومات الإسرائيلية عدة مرات وكان رئيسًا للوكالة اليهودية، واحدة من الفروع الرئيسية للمنظمة الصهيونية العالمية.

وقال :”منصب الرئاسة الإسرائيلية منصب مريح، حيث يذهب السياسيون الذين ليس لديهم ما يفعلونه إلى هذا الموقع”، وأشار الكاتب إلى أن عمه زلمان شازار، كان في هذا المنصب، ايضاً، رئيساً لإسرائيل.

وبحسب ما ورد، “ينحدر هرتسوغ من جذور صهيونية عنصرية عميقة، ولكن من عالم السياسة المركزي-العمالي. ويعتبر وجهًا أكثر ليونة من نتنياهو، وعلى عكس نتنياهو، لم يتم اتهامه أبدًا. وكان والده هو حاييم “فيفيان” هيرتسوغ، الذي لم يكن أقل إجرامًا في الحرب وكان له مسيرة في الجيش”.

وخدم هيرتسوغ الأب فيما بعد سفيرًا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة. وعندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 نوفمبر 1975 قرارًا يعلن الصهيونية شكلاً للعنصرية والتمييز العنصري، قام السفير هرتسوغ بتمزيق القرار احتجاجًا أمام الجمعية العامة. وفي النهاية، تم إرساله ليكون الرئيس الإسرائيلي.

على الرغم من أن الرئيس الإسرائيلي غير مسموح له رسميًا بإدلاء بيانات سياسية ويجب أن يكون شخصية موحدة يمكن للجميع أن يتطلعوا إليها، إلا أن هرتسوغ الابن قرر بالفعل أن يظهر الوحدة على طريقته – زار أحد أكثر الأماكن المثيرة للجدل في فلسطين لإضاءة منارة والاحتفال بعيد الحانوكا اليهودي: الخليل.

قدم هرتسوغ كل الدعم لأشد العناصر الشريرة والعنيفة داخل العالم الصهيوني

ووفقًا لقصة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية عن الزيارة، قال هيرتسوغ إنه كان يزور “مغارة الأنبياء” في الخليل للاحتفال بماضي المدينة اليهودي القديم. وعلاوة على ذلك، وفي الوقت الذي يصبح فيه الوضع للفلسطينيين في المدينة أقل وأقل قابلية للتحمل، ويتم تقييد الوصول إلى المسجد الإبراهيمي للمسلمين بشكل متزايد، التقى وأضاء المنارة جنبًا إلى جنب مستوطنين عنصريين وعنيفين يسكنون المدينة ويروّعون السكان الفلسطينيين المحليين. ثم أكد أنه كان هناك لتعزيز “العلاقات بين الأديان”، وفقاً للكاتب بيليد.

زيارة هرتسوغ إلى الخليل، المدينة المعروفة بأنها تعاني من أنقى تجسيد للفصل العنصري، لم تكن بدون رمزية. إنه، بصفته ممثلاً لليسار الصهيوني النخبوي المزعوم، “جاء إلى كانوسا”، على سبيل المثال، للتعهد بالدعم والولاء لأشد العناصر الشريرة والعنيفة داخل العالم الصهيوني – مستوطني الخليل. إنها نهاية دائرة، لحظة من الوحدة، ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك أي فرق بين المستوطنين الصهاينة في تل أبيب وأولئك في الخليل.

هرتسوغ رفع استراتيجية الصهيونية المزدوجة إلى مستويات جديدة بدعم العنف المتفشي للمستوطنين ضد الفلسطينيين والدعوة في ذات الوقت لسلام لا يمكن أن يتحقق بوجود الصهاينة

وقال:””منذ ذلك الحين لم يعد هناك أي فرق بين المستوطنين الصهاينة في تل أبيب وأولئك في الخليل”.

في خطابه، وهو يقف في قلعة الهيمنة الصهيونية العنصرية والعنف المفرط، قدم هيرتسوغ نداءً للسلام بين جميع أبناء إبراهيم، قائلاً إننا يجب أن “ندين جميع أشكال الكراهية والعنف”.

وقال :”إن استراتيجية الصهيونية المزدوجة هذه ليست جديدة، لكن هيرتسوغ قد رفعها إلى مستوى جديد تمامًا – بدعم العنف المتفشي للمستوطنين ضد الفلسطينيين مع دعوته لسلام لا يمكن أن يتحقق طالما تحكم الصهاينة فلسطين.

وأضاف “في خطابه أمام الجلسة المشتركة للكونغرس، يمكن الرهان بالتأكيد على أن هيرتسوغ سيظهر بوجهه العقلاني والمعتدل. ومن المؤكد أنه سيذكر إشتياق إسرائيل الصادق للسلام وحاجتها للبقاء قوية وآمنة في مواجهة التهديدات المستمرة. السؤال الوحيد الذي يبقى هو كم عدد التصفيقات التي سيتلقاها”.