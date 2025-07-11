مونشوت الصينية تصدر نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر لاستعادة مكانتها السوقية

بكين: أصدرت شركة (مونشوت إيه.آي) الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي نموذجا جديدا مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي اليوم الجمعة، لتشارك بذلك في موجة من الإصدارات المماثلة من منافسين محليين، إذ تسعى إلى استعادة مكانتها في السوق المحلية التنافسية.

وقالت الشركة في بيان إن النموذج المسمى (كيمي كيه.2) يتميز بقدرات ترميز محسّنة ويتفوق في مهام المساعد العام وتكامل الأدوات، مما يسمح له بتحليل المهام المعقدة بنحو أكثر فاعلية.

وتقول مونشوت إن النموذج يتفوق على النماذج مفتوحة المصدر السائدة في بعض المجالات، بما في ذلك نموذج (في.3) من شركة (ديب سيك)، وينافس قدرات النماذج الأمريكية الرائدة مثل تلك التي تنشئها (أنثروبيك) في وظائف معينة مثل الترميز.

ويتبع هذا الإصدار اتجاها بين الشركات الصينية نحو نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، على النقيض من عدد من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، مثل (أوبن إيه.آي) و(جوجل) التي تحتفظ بنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما الخاصة بها. وأصدرت بعض الشركات الأمريكية، بما في ذلك ميتا بلاتفورمز، نماذج مفتوحة المصدر.

وتسمح المصادر المفتوحة للمطورين بعرض قدراتهم التكنولوجية وتوسيع مجتمعات المطورين بالإضافة إلى تأثيرهم العالمي، وهي استراتيجية من المرجح أن تساعد الصين في مواجهة الجهود الأمريكية الرامية للحد من التقدم التكنولوجي لبكين.

ومن بين الشركات الصينية الأخرى التي أصدرت نماذج مفتوحة المصدر، ديب سيك، و(علي بابا)، و(تينسنت)، و(بايدو).

(رويترز)