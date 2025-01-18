موهبة جزائرية جديدة تلمع في الدوري الفرنسي

الجزائر- “القدس العربي”:

سلط تقرير صحافي الضوء على هدية السماء الجديدة للاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدير الفني للمنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، والإشارة إلى مفاجأة الدوري الفرنسي هذا الموسم، وهو المهاجم الشاب ماتيس أبلين، الذي تطور مستواه بصورة فاقت كل التوقعات منذ انضمامه إلى نانت بعقد نهائي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ونقلت منصة “عين الرياضية” عن مصدر فرنسي، أن أبلين (21 عاما) الذي يتصدر عناوين الصحف والمواقع الرياضية الفرنسية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بعد نجاحه في الإطاحة بالدولي المصري مصطفى محمد، من التشكيل الأساسي لنانت، لديه جينات جزائرية تعود لأصول أحد أجداده، وبناء عليه قد يرتدي قميص محاربي الصحراء في المستقبل، على غرار ما حدث من قبل مع أندي ديلور، الذي اكتشف بالصدفة خلال جلسة عائلية امتلاكه لأصول جزائرية.

وأشار التقرير إلى احتمال بدء المفاوضات بين وسطاء رئيس المنظومة الكروية في الجزائر وليد صادي وبين المهاجم الواعد ودائرته المقربة، في ظل حاجة المدرب بيتكوفيتش لخدمات مهاجم بنفس الجودة والمواصفات، بالإضافة إلى أرقامه وما يقدمه مع الفريق على أرض الملعب، تاركا بصمته فيما مجموعه سبعة أهداف من مشاركته في 17 مباراة في مختلف المسابقات مع فريقه الملقب بـ”الكناري” منذ بداية الموسم، لكن هذا السيناريو سيتوقف على تأكد المسؤولين من أصوله الجزائرية.

وعلى الرغم من ارتباط أبلين بالفئات السنية لمنتخب مسقط رأسه الفرنسي، فقد رجح المصدر كفة أبطال أفريقيا 2019، وذلك لعدة أسباب، منها على سبيل المثال حظوظه الضعيفة أو على أقل تقدير حاجته لمزيد من الوقت لإقناع مدرب منتخب الديوك الأول ديديه ديشامب، بضمه إلى صفوف المنتخب في ظل تلك المنافسة المعقدة والوفرة العددية الهائلة في مركزه مع وصيف كأس العالم، إلى جانب السمعة التي اكتسبتها الاتحادية الجزائرية في الآونة الأخيرة فيما يخص استقطاب أصحاب الجنسية المزدوجة، آخرهم الألماني المولد إبراهيم مازة، ولاعب شاب الدنمارك سابقا أمين شياخة.

ومعروف أن ماتيس أبلين، كان قد ترعرع مع فرق شباب رين، ومنه خرج على سبيل الإعارة 3 مرات، الأولى مع لوهافر في العام 2022، والثانية مع أوكسير في العام التالي، بينما الثالثة والأخيرة فكانت مع نانت الموسم الماضي، قبل أن توافق الإدارة على تفعيل بند الشراء بعقد دائم مقابل رسوم تحويل لامست العشرة ملايين يورو، وفي تلك الفترة كان يدافع عن ألوان فرنسا للشباب، بالأحرى كان يتألق مع مختلف الفئات السنية للديوك، من خلال توقيعه على 20 هدفا من مشاركته في 34 مباراة دولية للشباب ما بين 16 و21 عاما حتى العام 2022.