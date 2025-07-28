ميادة الحناوي تتألق على مسرح مهرجان جرش وتطرب جمهور الأردن

عمان – «القدس العربي»: تألقت المطربة السورية ميادة الحناوي، خلال حفلها الجديد على المسرح الجنوبي ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، وسط حضور جماهيري كبير استقبلها بحفاوة كبيرة جدا.

وقدمت النجمة السورية باقة متميزة من أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي الكبير، والتي تنوعت ما بين القديم والجديد، حيث أطربت الجمهور الذي تفاعل معها بترديد كلمات الأغاني، كما نالت عاصفة من التصفيق لأدائها القوي وصوتها العذب.

لقبت في مصر بمطربة الجيل، وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب، حيث غنت من صغرها في حلب ودمشق،، وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته في مصيف بلودان في سوريا، الذي كان يحرص على زيارتهِ والاستجمام فيه كل صيف، ويعرف مصيف بلودان بأنه «مصيف المشاهير»، حيث كان عبد الوهاب صديق شخصي لأحد وزراء سوريا، والذي كان زوجاً للفنانة ميادة الحناوي عام 1977 وخلال السهرة استمع موسيقار الأجيال لصوت ميادة، وأبدى إعجابه الشديد بصوتها الجميل، وتم الاتفاق أن تزور مصر لتنطلق منها فنيا، وهو ما رفضتهُ ميادة آنذاك معربة عن رفضِها لفكرة احتراف الفن.

وتمتلك تفردا في عالم الموسيقى والطرب، فهي أول مطربة عربية تطلق أغانيها على أسطوانات ليزر، والموسيقار السنباطي قال عنها: «يسعدني كما بدأت حياتي مع أم كلثوم أن أنهيها مع ميادة الحناوي»، وأعطاها لحن قصيدته «أشواق» ولحن لها رائعته «ساعة زمن»، أما الموسيقار الكبير بليغ حمدي، والذي اشاد بسحر صوتها كتب أغنيتين لها، وهما «أنا بعشقك» و»الحب اللي كان».

وكانت أول مطربة عربية تسجّل أغانيها بنظام التراكات الذي يسمح بتسجيل اللحن على تراك والغناء على تراك آخر، ونظم لها الشاعر الفلسطيني رامي أبو صلاح، قصيدةً في ذكرى ميلادها، وكثيرون آخرون منحوها ألقاباً رائعة لروعة فنها وأصالته ورقيّه.