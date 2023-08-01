ميانمار.. المجلس العسكري يمدد الطوارئ 6 أشهر لرابع مرة منذ الانقلاب

إسطنبول: مدد المجلس العسكري في ميانمار، الإثنين، حال الطوارئ 6 أشهر إضافية، في إجراء هو الرابع من نوعه منذ انقلاب العام 2021.

وأعلن المجلس في بيان أعقب اجتماعه، تمديد حال الطوارئ التي تنتهي في 31 يوليو/ تموز الجاري، 6 أشهر إضافية، وفق ما أوردت وكالة أنباء “ميانمار الآن” التابعة له.

وكانت آخر مرة مدد فيها المجلس العسكري حال الطوارئ في شهر فبراير/ شباط الماضي من العام الجاري، ما أدّى إلى تأجيل الانتخابات التي كانت مرتقبة قبل أغسطس/ آب المقبل، بسبب عدم سيطرته على البلاد بشكل يسمح بإجراء عملية الاقتراع.

وفي اجتماعه، ناقش المجلس أيضًا التأخير في إجراء الانتخابات في البلد ذي الأكثرية البوذية جنوب شرق آسيا.

وكان جيش ميانمار، المعروف محليًا بـ”تاتماداو”، قد نفذ انقلابًا عسكريا في الأول من فبراير/ شباط 2021، أطاح بحكومة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” وعلى رأسها أونغ سان سوتشي.

وبحسب الأمم المتحدة، تسبب الانقلاب خلال السنتين الماضيتين بنزوح أكثر من مليون و500 ألف شخص، فيما ترك نحو 5 ملايين طفل في ميانمار بحاجة للمساعدات الإنسانية.

كذلك، فقد أكثر من 2,890 شخصًا حياتهم على يد الانقلابيين أو من يعمل معهم، بينما اعتقل 767 منذ تنفيذ الانقلاب، وفق بيانات الأمم المتحدة.

(الأناضول)