لايف ستايل | تكنولوجيا

“ميتا” تتيح بعض ميزات الذكاء الاصطناعي في نظاراتها الذكية لمختلف مستخدميها

منذ 54 دقيقة

نظارات ميتا الذكية

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باريس: أعلنت شركة “ميتا” الأمريكية العملاقة في بيان الأربعاء أنّ بعض الميزات مثل الترجمة الفورية ستُصبح مُتاحة لمختلف مستخدمي نظاراتها “راي بان” التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ولم تكن الترجمة الفورية إلى اللغات الإنكليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية متاحة إلا لمستخدمي النظارات في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

وأصبحت هذه الميزة متوفرة بشكل تدريجي لجميع المستخدمين من بينهم الفرنسيين، بدءا من الأربعاء.

وأعلنت المجموعة أيضا أن الميزة التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي “ميتا إيه آي” بناء على ما يراه المستخدم من خلال النظارات ستكون متاحة في الاتحاد الأوروبي بدءا من الأسبوع المقبل.

وكان المساعد “ميتا ايه آي” موجودا أصلا في فرنسا على نظارات “راي بان” الخاصة بالمجموعة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، ولكن في نسخة أقل تقدما لا تسمح سوى بطرح أسئلة بسيطة عليه.

وقد دمجت “ميتا” التي لا تعلن عن عدد مستخدمي نظاراتها، “ميتا إيه آي” في خدماتها المختلفة على أمل أن يصبح مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداما في العالم، رغم التقدّم الذي يحرزه “تشات جي بي تي” من شركة “أوبن إيه آي”.

(أ ف ب)

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