ميتا تحظر حسابات خامنئي على أنستغرام وفيسبوك على خلفية الحرب في غزة

سان فرانسيسكو: أكدت شركة ميتا، الخميس، أنها حظرت حسابات المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على منصتي فيسبوك وأنستغرام، وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الحرب في غزة.

وقال متحدث باسم ميتا لوكالة فرانس برس: “أزلنا هذه الحسابات لانتهاكها المتكرر لسياساتنا بشأن المنظمات والأفراد الخطرين”.

كان لدى خامنئي، الذي يحكم إيران منذ نحو 35 عاماً، خمسة ملايين متابع على أنستغرام.

وهذه الشبكة الاجتماعية، على غرار فيسبوك، محظورة في إيران، لكنها مع ذلك تظل مستخدمة بفضل “شبكات افتراضية خاصة” (في بي إن) تتيح التحايل على الرقابة.

ويمثّل الإشراف على المحتوى المتعلق بهذا البلد معضلة بالنسبة إلى ميتا، بين ضغوط المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والضغوط التي تمارسها السلطات.

(أ ف ب)