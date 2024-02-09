سياسة | دولي

ميتا تحظر حسابات خامنئي على أنستغرام وفيسبوك على خلفية الحرب في غزة

منذ 28 دقيقة

حجم الخط
1

سان فرانسيسكو: أكدت شركة ميتا، الخميس، أنها حظرت حسابات المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على منصتي فيسبوك وأنستغرام، وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الحرب في غزة.

وقال متحدث باسم ميتا لوكالة فرانس برس: “أزلنا هذه الحسابات لانتهاكها المتكرر لسياساتنا بشأن المنظمات والأفراد الخطرين”.

كان لدى خامنئي، الذي يحكم إيران منذ نحو 35 عاماً، خمسة ملايين متابع على أنستغرام.

وهذه الشبكة الاجتماعية، على غرار فيسبوك، محظورة في إيران، لكنها مع ذلك تظل مستخدمة بفضل “شبكات افتراضية خاصة” (في بي إن) تتيح التحايل على الرقابة.

ويمثّل الإشراف على المحتوى المتعلق بهذا البلد معضلة بالنسبة إلى ميتا، بين ضغوط المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والضغوط التي تمارسها السلطات.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عبد المجيد فرنسا:
    فبراير 9, 2024 الساعة 6:54 ص

    يجب على الدول العربية والإسلامية ان ينشأوا شبكة إجتماعية خاصه بهم وان يستقلوا عن الشبكات الاجتماعيه الغربية او الشرقية.

    رد

أخبار ذات صلة

خامنئي: الأمريكيون شركاء في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بغزة
6 - نوفمبر - 2023
مسؤول في حماس: هنية التقى مع خامنئي في إيران
4 - نوفمبر - 2023
خامنئي يطالب بتسليم مرتكب جريمة حرق المصحف للأنظمة القضائية في الدول الإسلامية
22 - يوليو - 2023
خامنئي يطالب بعدم اتهام النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بـ”الكفر ومعاداة الثورة”
4 - يناير - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية