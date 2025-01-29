ميتا تدفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية لترامب بسبب تعليق حساباته بعد هجوم الكابيتول

واشنطن: ذكرت مصادر أن شركة ميتا ستدفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تعليق الشركة لحساباته بعد الهجوم على الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

(أ ب)