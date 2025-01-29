سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ميتا تدفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية لترامب بسبب تعليق حساباته بعد هجوم الكابيتول

29 - يناير - 2025

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واشنطن: ذكرت مصادر أن شركة ميتا ستدفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تعليق الشركة لحساباته بعد الهجوم على الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

(أ ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 30, 2025 الساعة 5:18 ص

    هههه ترامب الصهيوني حتى النخاع سمسار البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي يتلقى الجزية من ميتا الصهيونية اليهودية، ماذا يحدث في هذا الزمن العجيب الغريب يا مارك زوكربرغ الذي جل أمواله من المستخدمين العرب والمسلمين و الأفارقة😁 😎🐸

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 30, 2025 الساعة 6:57 ص

    ههه امبراطور العقارات سيجني المليارات من عمالقة التكنولوجيا الوحشية 😁🐸😎

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