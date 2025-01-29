ميتا تدفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية لترامب بسبب تعليق حساباته بعد هجوم الكابيتول

واشنطن: ذكرت مصادر أن شركة ميتا ستدفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تعليق الشركة لحساباته بعد الهجوم على الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
(أ ب)
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هههه ترامب الصهيوني حتى النخاع سمسار البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي يتلقى الجزية من ميتا الصهيونية اليهودية، ماذا يحدث في هذا الزمن العجيب الغريب يا مارك زوكربرغ الذي جل أمواله من المستخدمين العرب والمسلمين و الأفارقة😁 😎🐸
ههه امبراطور العقارات سيجني المليارات من عمالقة التكنولوجيا الوحشية 😁🐸😎
هههه ترامب الصهيوني حتى النخاع سمسار البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي يتلقى الجزية من ميتا الصهيونية اليهودية، ماذا يحدث في هذا الزمن العجيب الغريب يا مارك زوكربرغ الذي جل أمواله من المستخدمين العرب والمسلمين و الأفارقة😁 😎🐸
ههه امبراطور العقارات سيجني المليارات من عمالقة التكنولوجيا الوحشية 😁🐸😎