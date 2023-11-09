ميتا ترغب في تمييز محتوى الإعلانات السياسية المنتجة بالذكاء الاصطناعي

سان خوسيه (أمريكا): قالت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت العملاقة “ميتا بلاتفورمز”، مالكة منصتي فيسبوك وإنستجرام، إنها ستطالب المعلنين الذين ينشرون محتوى ترويجيا سياسيا منتجا بمساعدة الذكاء الاصطناعي بالإعلان عن ذلك.

وينطبق هذا على سبيل المثال على إنشاء محتوى يعطي انطباعا خطأ بأن شخصا ما قال أو فعل شيئا من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستطيع توليد صور واقعية بمجرد إدخال مواصفات بسيطة، وهو ما يسهل إنشاء صور أو فيديوهات بمعلومات خاطئة.

وقالت الشركة إن المعلنين الذين ينشرون هذه الإعلانات غير ملزمين بالكشف عن توقيت إنشاء أو تعديل هذا المحتوى الرقمي عندما لا يكون ذلك مؤثرا بالنسبة للادعاء أو التأكيد أو المشكلة التي يتحدث عنها الإعلان، مثل قص صورة أو تصحيح لون، إلا إذا كانت هذه التغييرات لها تأثير جوهري على الادعاء أو التأكيد أو المشكلة المثارة في الإعلان.

( د ب أ )