“ميتا” تزيل علامة “نيوز” عن حسابات مستخدميها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا

باريس: أعلنت مجموعة “ميتا” الأمريكية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء أنها ستوقف توفير علامة التبويب “فيسبوك نيوز” في نهاية السنة الراهنة في أسواقها الأوروبية الرئيسية أي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأكدت المجموعة في مقال على مدوّنتها أن قراءة الأخبار ومشاركتها ستبقيان متاحتين للمستخدمين من خلال شريط التطورات، لكنّها أوضحت أنها لن تأخذ على عاتقها من اليوم فصاعداً علامة التبويب “الأخبار” ولن تعقد اتفاقات مع ناشري الأخبار لتوفير المحتوى في هذه الدول التي يبلغ فيها عدد مستخدمي أكبر شبكة اجتماعية في العالم أكثر من 130 مليوناً، بحسب المقال.

ونشأت نزاعات عدة في مختلف أنحاء العالم بين “ميتا” ومشرّعين ومؤسسات إعلامية، إذ اتهمت هذه الجهات شركة سيليكون فالي العملاقة وسواها من الشركات الرقمية الكبرى، بتحقيق الأرباح بفضل محتواها الإخباري من دون إعطائها في المقابل حصة عادلة من العائدات الإعلانية.

(أ ف ب)