“ميتا” تسمح لمستخدمي خدماتها في الاتحاد الأوروبي بإلغاء الربط بين حساباتهم

سان خوسيه: قالت شركة ميتا العملاقة للتكنولوجيا ومقرها الولايات المتحدة يوم الاثنين إن المستخدمين في الاتحاد الأوروبي سيتمكنون قريبا من إلغاء ربط حساباتهم على إنستغرام وفيسبوك وخدمات ميتا الأخرى.

يأتي هذا تحسبا لقانون الأسواق الرقمية الجديد للتكتل، والذي سيدخل حيز التنفيذ في آذار/مارس. وستسمح التغييرات للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا باستخدام العديد من خدمات “ميتا” دون مشاركة بياناتهم عبر المنصات المختلفة.

وعلى سبيل المثال ، سيتمكن المستخدمون من استخدام “فيسبوك ماسنجر” كخدمة مستقلة بدون حساب لــ”فيسبوك”. وبالنسبة لأولئك الذين سبق لهم ربط حساباتهم على “فيسبوك” و”إنستغرام” سيكون لديهم خيار إلغاء ربطهما.

وسيتمكن مستخدمو “فيسبوك ماركتبليس” و “فيسبوك غيمنغ” أيضا من الوصول إلى هذه الخدمات دون إمكانية الوصول إلى المعلومات من حساباتهم الأساسية على “فيسبوك”. ومع ذلك ، أكدت “ميتا” أن هذا الاختيار سيؤدي إلى انخفاض الوظائف.

وقالت الشركة إنها “خلال الأسابيع القليلة المقبلة” ستبدأ في إرسال إشعارات إلى المستخدمين في المنطقة التي ينطبق عليها القانون، مما يوفر خيار إلغاء ربط الخدمات. ويتضمن ذلك القدرة على منع “ميتا” من دمج البيانات حول استخدامهم لـ “فيسبوك” و”إنستغرام”.

(د ب أ)