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ميتا تطلق تطبيق ترجمة للأحاديث والنصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة /ميتا بلاتفورمس/ تطبيقا لترجمة الأحاديث والنصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويستطيع التطبيق الترجمة بين حوالي 100 لغة مختلفة.
وقالت الشركة المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها أطلقت التطبيق المسمى “سيملس إم 4 تي وفقا لترخيص “الإبداع المشاع” الذي يسمح للباحثين والمطورين من خارج الشركة بالاستفادة منه وتطويره.
كما يستطيع التطبيق ترجمة الأحاديث المسموعة إلى نصوص مكتوبة، والأحاديث إلى أحاديث والنصوص إلى نصوص والنصوص إلى أحاديث مسموعة.
وتقدم شركة التكنولوجيا العملاقة مترجما عالميا رائدا، في حين أن التطبيقات الحالية التي تترجم الأحاديث إلى نصوص والنصوص إلى أحاديث تغطي عددا محدودا من اللغات.
ومن أحد مزايا محرك الترجمة الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي أنه يستطيع ترجمة الكلمات المنطوقة من لغة إلى أخرى دون الحاجة إلى تحويلها إلى نص أولا في الخلفية.
يذكر أن ميتا طرحت في العام الماضي نموذجا للترجمة الآلية للنصوص ويدعم 200 لغة، ومنذ ذلك الوقت تم دمج هذا النموذج في موقع ويكيبيديا لاستخدامه كأحد أدوات الترجمة.
( د ب أ )

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