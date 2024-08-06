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ميتا تعتذر على إزالة منشورات لرئيس وزراء ماليزيا عن إسماعيل هنية

6 - أغسطس - 2024

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كوالالمبور:  اعتذرت شركة ميتا بلاتفورمز اليوم الثلاثاء على إزالة محتوى من حسابي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على فيسبوك وإنستجرام يتعلق باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم ميتا لرويترز في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة إن المحتوى أعيد منذ ذلك الحين “مع العلامة الصحيحة الخاصة بالأهمية الإخبارية”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 6, 2024 الساعة 7:38 ص

    لو استخدم العرب والمسلمون سلاح مقاطعة ميتا الصهيوني يا دودي لما كان هذا حال الفلسطينيين اليوم ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚩🐒🚀

    رد

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