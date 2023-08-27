ميتا تعتزم وقف تشغيل تطبيق مسنجر لايت على أجهزة أندرويد الشهر المقبل

سان فرانسيسكو: تعتزم شركة خدمات الإنترنت الأمريكية ميتا بلاتفورمس وقف تشغيل مسنجر لايت وهو النسخة الأخف محدودة الإمكانية من تطبيق المحادثة الفورية مسنجر على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى مستخدمي التطبيق بدأوا استقبال رسالة توصيهم باستخدام الإصدار مسنجر بدلا من مسنجر لايت حتى يتمكنوا من مواصلة التحدث مع الآخرين. كما تم حذف تطبيق مسنجر لايت من متجر جوجل بلاي الإلكتروني للمستخدمين الجديد ولن يكون متاحا للمستخدمين الحاليين بعد 18 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال متحدث باسم ميتا “اعتبارا من 21 أغسطس الحالي، سيتم توجيه الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق مسنجر لايت على أجهزة أندوريد لاستخدام مسنجر أو إف.بي لايت لإرسال واستقبال الرسائل عبر تطبيق مسنجر”.

(د ب أ)