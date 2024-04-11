“ميتا” تعلن عن أدوات أمان جديدة لحماية المستخدمين من “الابتزاز الجنسي”

لندن: كشفت شركة “ميتا”، الشركة الأم لمنصة “فيسبوك، عن مجموعة من أدوات الأمان الجديدة المصممة لحماية المستخدمين، ولا سيما من فئة الشباب، من “الابتزاز الجنسي” وسوء استغلال الصور الحميمية.

وأفادت وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، اليوم الخميس، بأن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة، التي تمتلك منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتس آب”، أكدت أنها ستبدأ في اختبار “مصفاة للعري” (وهي أداة لمنع عرض محتوى العري) في الرسائل المباشرة على إنستغرام.

ومن المقرر أن يتم تشغيل السمة الجديدة، التي يطلق عليها اسم “الحماية من العري”، تلقائيا، مع من تقل أعمارهم عن 18 عاما، وستقوم بصورة أوتوماتيكية بطمس الصور المرسلة إلى المستخدمين، والتي يتم اكتشاف احتوائها على مواد عري، مما سيوفر حماية أفضل بالنسبة للمستخدمين لتجنب رؤيتهم لمواد العري غير المرغوب فيها في رسائلهم المباشرة.

وعند تلقي صور عري، سيظهر للمستخدمين رسالة تحثهم على عدم الاضطرار للرد، وخيارا لحظر المرسل والإبلاغ عن الدردشة.

(د ب أ)