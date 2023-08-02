ميتا تمنع تداول المحتوى الإخباري على فيسبوك وإنستغرام في كندا

نيويورك: بدأ الكنديون يفقدون الوصول إلى المحتوى الإخباري على فيسبوك وإنستجرام، حسبما أكدت الشركة الأم “ميتا” يوم الثلاثاء.

وأضافت: “من أجل الامتثال لقانون الأخبار عبر الإنترنت، بدأنا عملية إنهاء توافر الأخبار في كندا. تبدأ هذه التغييرات اليوم، وسيتم تنفيذها لجميع الأشخاص الذين يصلون إلى فيسبوك وإنستجرام في كندا على مدار الأسابيع القليلة المقبلة”.

وسيجبر القانون الجديد عمالقة التكنولوجيا على الدفع لمنافذ إخبارية لنشر محتواها على المنصات. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في كندا بحلول كانون الأول/ديسمبر.

وقالت ميتا: “يستند التشريع إلى فرضية غير صحيحة مفادها أن ميتا تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتنا، في حين أن العكس هو الصحيح”.

وقالت الشركة: “الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الامتثال بشكل معقول لهذا التشريع هي إنهاء توافر الأخبار للأشخاص في كندا”.

(د ب أ)