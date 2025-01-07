“ميتا” توقف برنامجها لتقصّي صحة الأخبار في الولايات المتحدة- (فيديو)

واشنطن: أعلنت شركة “ميتا” المالكة لمنصات تواصل اجتماعي كبرى مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب أنها ستوقف برنامجها لتقصّي صحة الأخبار في الولايات المتحدة، ما يمثّل انتكاسة كبيرة لسياسة الإشراف على محتوى شبكاتها الاجتماعية، بحسب متخصصين.

وقال رئيس المجموعة مارك زاكربرغ في منشور على شبكات التواصل “سنستغني عن العاملين في خدمة تقصّي صحة الأخبار ونستعيض عنهم بملاحظات المستخدمين، على غرار ما هي الحال على (إكس)، بدءا من الولايات المتحدة”.

وبدلا من دعوة منظمات مستقلة لمكافحة المعلومات المضللة، قام إيلون ماسك مالك منصة “إكس” بإضافة خاصية الملاحظات التي يضعها المستخدمون عندما يعتقدون أن المعلومات الواردة في منشور ما تتطلب توضيحا أو تفنيدا.

ورأى زاكربرغ أن “المدققين موجّهون جدا سياسيا، وساهموا أكثر في إضعاف الثقة بدلا من تعزيزها، وخصوصا في الولايات المتحدة”.

ويأتي إعلان “ميتا” في ظل اتهام ماسك والعديد من المسؤولين الجمهوريين لبرامج التثبت من الحقائق بممارسة “الرقابة” على النشطاء المحافظين في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، أن “ميتا” وفيسبوك “حققا الكثير من التقدم”.

وردا على سؤال حول الصلة بين فوزه في الانتخابات وإعلان “ميتا”، اعتبر الرئيس المنتخب أن زاكربرغ اتخذ القرار “على الأرجح” بسبب التهديدات التي وجهها له في الماضي.

وتم تعليق حساب الملياردير الجمهوري على فيسبوك بعد هجوم مئات من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 بتهمة التحريض على العنف. وتمت إعادة تنشيط حسابه في أوائل عام 2023، لكنه لم يتوقف عن مهاجمة “ميتا”.

بدوره، علّق ماسك الثلاثاء على القرار عبر حسابه على شبكته، واصفا إياه بأنه “جيد”.

وأرفق حليف ترامب رئيس شركتي “تيسلا” و”سبايس إكس” تعليقه المقتضب بلقطة شاشة لمقال بعنوان “فيسبوك يصرف متقصّي صحة الأخبار في محاولة لإحياء حرية التعبير”. وقال “يقول مارك زاكربرغ إن المشرفين على المحتوى “متحيّزون سياسيا”، واعدا بنظام مشابه لنظام “إكس”.

نقطة تحول ثقافي

واعتبر مارك زاكربرغ أن الانتخابات الأمريكية الأخيرة تمثّل “نقطة تحول ثقافي تعطي الأولوية مجددا لحرية التعبير”.

وأوضح أن المجموعة ستعمل في الوقت نفسه على إعادة النظر في قواعدها المتعلقة بالمحتوى الموجود على كل منصاتها و”تبسيطها”، و”وضع حد لبعض القيود المتعلقة بالمواضيع، كالهجرة والجنس، التي لم تعد في الخطابات السائدة”.

لكن بالنسبة للعديد من المراقبين، يفتح هذا التغيير الجذري في السياسة الأبواب أمام طوفان من المعلومات المضللة والتدخل في الانتخابات.

وقالت أنجي هولان مديرة الشبكة الدولية لتدقيق الحقائق التي تضم أكثر من 170 منظمة حول العالم، إن الإجراء الجديد “سيضر بالمستخدمين الذين يبحثون عن معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قرارات يومية”.

وأضافت “لم تقم صحافة التحقق من الحقائق مطلقا بممارسة رقابة على المنشورات أو إزالتها. يضيف مدققو الحقائق المعلومات والسياق إلى الادعاءات المثيرة للجدل، ويكشفون الخدع ونظريات المؤامرة” وذلك “باتباع مبادئ غير متحيّزة وشفافة”.

كذلك الأمر بالنسبة لكلارا خيمينيز كروز رئيسة الشبكة الأوروبية لمعايير التثبت من الحقائق، التي قالت إن قرار المجموعة “يبدو أن دوافعه سياسية أكثر من كونها قائمة على الأدلة”.

(أ ف ب)