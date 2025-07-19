ميتا لن توقع على مدونة قواعد ممارسة الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي

واشنطن: قال رئيس الشؤون العالمية في شركة “ميتا بلاتفورمز” يوم الجمعة إن الشركة لن توقع على مدونة قواعد الممارسة الطوعية للاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي للأغراض العامة.

وقال جويل كابلان، رئيس الشؤون العالمية في ميتا، إن الإطار يتجاوز نطاق قانون الذكاء الاصطناعي للتكتل ويخاطر بخنق الابتكار.

وكتب كابلان في منشور على لينكدإن: “أوروبا تتجه في المسار الخاطئ بشأن الذكاء الاصطناعي”. وأضاف “هذه المدونة تطرح شكوكا قانونية للمطورين وتتضمن تدابير تتجاوز بكثير قانون الذكاء الاصطناعي”.

وتم تصميم المدونة، التي تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، لتوجيه الشركات نحو الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي القائم على المخاطر في الاتحاد الأوروبي.

وتتطلب المدونة توثيق أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحظر التدريب على المحتوى المقرصن، وتلزم المطورين باحترام طلبات مالكي المحتوى الرافضين.

وبينما تعهدت “أوبن إيه أي” بالتوقيع على المدونة، حثت العديد من الشركات الكبرى بما في ذلك “إيه إس إم إل” و”إيرباص” الاتحاد الأوروبي على تأخير طرحها لمدة عامين.

وحذر كابلان من أن القواعد “ستعرقل تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة في أوروبا” وتضر بالأعمال التجارية التي تعتمد عليها.

وتظل المفوضية الأوروبية ثابتة على جدولها الزمني. اعتبارا من 2 أغسطس/ آب، يجب على مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ميتا، وغوغل، وأوبن إيه أي، و أنثروبيك البدء في الامتثال، مع استحقاق الالتزامات الكاملة بحلول عام 2027.

كما أصدرت المفوضية توجيهات فنية يوم الجمعة للمساعدة في التنفيذ.

(د ب أ)