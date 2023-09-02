ميتروفيتش يقود الهلال لحسم الكلاسيكو السعودي بقلب الطاولة على حامل اللقب- (فيديو)

الرياض: حسم الهلال الكلاسيكو أمام مضيفه وغريمه اتحاد جدة حامل اللقب عندما قلب عليه الطاولة بفوز مثير 4-3، ملحقا به الخسارة الاولى هذا الموسم ليزيحه عن الصدارة الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة في افتتاح المرحلة الخامسة.

ويدين الهلال بفوزه الى مهاجمه الجديد العملاق الصربي ألكسندر ميتروفيتش القادم من فولهام الانكليزي والذي سجل ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 20 و60 و65 من ركلة جزاء، رافعا رصيده الى 4 أهداف مع بطل الموسم قبل الماضي، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 71 اثر تمريرة من الصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش (71) رافعا رصيده الى 4 اهداف ايضا.

وكان الاتحاد البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 16، وأدرك ميتروفيتش التعادل بعد أربع دقائق قبل أن يمنح الفرنسي كريم بنزيمة التقدم لحامل اللقب المنضم إليه حديثا من ريال مدريد الاسباني (38).

وهو الهدف الثاني لبنزيمة مع الاتحاد بعد الاول في مرمى الرياض في المرحلة الثالثة.

وعزز الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله بالثالث (45+8) رافعا رصيده الى خمسة أهداف، ولحق بمهاجم النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الى صدارة لائحة الهدافين، قبل أن يقلب الهلال الطاولة.

وجدد الهلال تفوقه على الاتحاد بعدما أخرجه قبل أقل من شهر من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية بالفوز عليه 3-1.

وهو الفوز الثالث للهلال هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 13 نقطة منتزعا الصدارة مؤقتا بفارق نقطة أمام الاتحاد الذي مني بخسارته الاولى بعد أربعة انتصارات متتالية، والقطب الثاني لمدينة جدة الأهلي الذي يحل ضيفا على الفتح السبت في ختام المرحلة.

ورغم الحذر الذي سيطر على بداية الشوط الأول، إلا أن الاتحاد نجح في أخذ الأسبقية من أول هجمة حقيقية، عندما مرر حمدالله كرة لرومارينيو الذي تجاوز المدافعين وانفرد بالمرمى ولعبها على يسار بونو (16).

لكن رد الهلال لم يتأخر كثيراً وتمكن ميتروفيتش من إدراك التعادل بتسديدة “على الطاير” أسكنها المقص الأيسر للحارس البرازيلي مارسيلو غروهي (20). وهو الهدف الاول الذي يهز شباك غروهي هذا الموسم.

وأضاع حمدالله فرصة استعادة التقدم من انفراد أنهاه بتسديدة بجانب القائم (27)، وأنقذ مواطنه بونو مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة بنزيمة على دفعتين (31)، قبل أن يسجل الأخير الهدف الثاني عندما استقبل كرة عرضية تابعها بالكعب داخل المرمى (38).

وكاد البرازيلي مالكوم يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع برأسية علت العارضة، قبل أن يضيف الاتحاد الهدف الثالث عندما استغل حمدالله تمريرة خاطئة لميلينكوفيتش-سافيتش فسددها بقوة داخل المرمى (45+8).

ونابت العارضة عن غروهي عندما تصدت لكرة مالكوم (45+9).

– الهلال يقلب الطاولة –

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، وفوت الاتحاد فرصة محققة عندما انفرد بنزيمة لكنه تباطأ في تسديد الكرة (58)، ونجح بعدها الهلال في تقليص الفارق عندما تابع ميتروفيتش كرة عرضية برأسه تصدى لها غروهي وتهيأت أمامه مجدداً فسددها داخل المرمى (61).

وحصل الهلال على ركلة جزاء انبرى لها مبتروفيتش بقوة على يمين غروهي (65).

وكاد الهلال أن يسجل هدفاً رابعاً برأسية مالكوم تصدى لها غروهي (68) وأخرى لميتروفيتش بجوار القائم (69).

ونجح الدوسري في تسجيل هدف الفوز مستغلا كرة عرضية تابعها داخل المرمى (71).

وأنقذ بونو مرماه من هدف محقق عندما تصدى لتسديدة مهند الشنقيطي المنفرد وحولها الى ركنية (77)، وحرمت العارضة الهلال من هدف خامس عندما ردت كرة لمالكوم في الوقت بدل الضائع.

واستعاد الطائي سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه أبها بهدف وحيد سجله الروماني أندري كورديا مستغلا كرة مرتدة من القائم للهولندي فيرجيل ميسيدان (83).

ورفع الطائي رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف عن أبها التاسع.

وحقق الأخدود الفوز على نظيره الرياض بهدف وحيد سجله الكاميروني لياندر توامبا في أول مشاركة له مع فريقه برأسية رائعة اثر ركلة ركنية.

ورفع الأخدود رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما ظل الرياض في المركز الرابع عشر بالرصيد ذاته.

وتعادل الفيحاء مع ضيفه الرائد سلبا فرفع الاخير رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر، والاول إلى 6 نقاط في المركز الثامن.

وأضاع فاشيون ساكالا، مهاجم الفيحاء ركلة جزاء (18).

(أ ف ب)