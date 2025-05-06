ميت غالا 2025 الخيري يجمع رقما قياسيا من التبرعات بلغ 31 مليون دولار

نيويورك: أعلن ماكس هولين الرئيس التنفيذي لمتحف متروبوليتان للفنون الاثنين، أن حفل “ميت غالا” الخيري جمع رقما قياسيا من التبرعات بلغ 31 مليون دولارا.

وقال هولين إن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها جمع التبرعات لمعهد أزياء ميت غالا حاجز الـ30 مليون دولار ويتفوق على إجمالي ما حققه العام الماضي البالغ أكثر من 26 مليون دولار.

من جانبه، قال مصمم الأزياء جاك أجبوبلي إنه لم يصدق عينيه عندما جاءته رسالة البريد الإلكتروني من متحف متروبوليتان للفنون، تطلب منه عرض اثنين من تصاميمه في معرض “سوفر فاين لحياكة الملابس الخاصة بالسود”.

ودخل مصمم الأزياء أجبوبلي المقيم في بروكلين هذا المجال منذ خمس سنوات فقط، والآن، طلب أحد أفضل المتاحف في العالم عرض اثنين من تصميماته في ميت غالا.

ونشأ أجبوبلي في توغو، حيث كان يشاهد الخياطات والخياطين وهم يصنعون الملابس الجميلة في جزء من منزل العائلة الذي كانوا يستأجرونه.

وأثناء دراسته للأزياء في وقت لاحق في نيويورك، كان المصمم الطموح يشاهد معرض ميت غالا من بعيد وكان يحلم بأن يكون يوما ما جزءا منه بطريقة أو بأخرى.

ومعرض “سوبر فاين لحياكة الملابس الخاصة بالسود”، هو أول معرض لمعهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، يركز حصريا على أعمال المصممين السود، وهو الأول منذ أكثر من 20 عاما يتم تخصيصه للملابس الرجالي.

وعلى عكس العروض السابقة التي سلطت الضوء على أعمال المصممين المشهورين مثل كارل لاجرفيلد أو تشارلز جيمس، يضم هذا المعرض عددا من المصممين الصاعدين مثل أجبوبلي.

ويبدأ المعرض، الذي سوف يتم فتحه للجمهور في 10 مايو/ أيار، بشعاره الخاص: شخص ما “يفكر مليا لارتداء ملابس أنيقة وعصرية”.

(أ ب)