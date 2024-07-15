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ميدفيديف: ترامب بصدد الفوز بالتأكيد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية- (تدوينة)

15 - يوليو - 2024

دميتري ميدفيديف

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موسكو: قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فاز مسبقا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن ميدفيديف قوله في منشور على حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي “إكس”، مرفقا به صورة لترامب عندما تم القبض عليه رسميا في آب/ أغسطس 2023: “سيفوز بالتأكيد، فقط إذا لم يتم اغتياله”.

وكان ترامب قد نجا من محاولة اغتيال، السبت، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وتعرض لإصابة.

وأدى إطلاق النار إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وقتل رجال أمن تابعين لجهاز الخدمة السرية الأمريكية المسؤول، على نحو خاص، عن حماية كبار المسؤولين في الدولة، مطلق النار.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في حادث إطلاق النار على تجمع ترامب الانتخابي باعتباره هجوما إرهابيا داخليا محتملا ومحاولة اغتيال.

(د ب أ)

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