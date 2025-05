ميدفيديف: ترامب بصدد الفوز بالتأكيد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية- (تدوينة)

موسكو: قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فاز مسبقا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن ميدفيديف قوله في منشور على حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي “إكس”، مرفقا به صورة لترامب عندما تم القبض عليه رسميا في آب/ أغسطس 2023: “سيفوز بالتأكيد، فقط إذا لم يتم اغتياله”.

Now, he's already won. If he isn't assassinated pic.twitter.com/CsmPOX1tYM

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 14, 2024