سياسة | دولي | روسيا

ميدفيديف: روسيا تجند ألف جندي جديد يوميا

4 - يوليو - 2024

نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف

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موسكو: – قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية عززت صفوفها بـ 190 ألف مجند متطوع جديد حتى الآن هذا العام.
وأشار ميدفيديف، الرئيس السابق لروسيا، إلى أنه لا يوجد نقص في الجنود وأن هدف التجنيد الذي وضعه الكرملين يجرى إنجازه.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن ميدفيديف قوله خلال حضوره اجتماعا في وزارة الدفاع إن “متوسط معدل التجنيد اليومي مازال مستقرا ويصل إلى حوالي ألف شخص.”
ووفقا لتقديرات القيادة العسكرية الأوكرانية، فإن حوالي 550 ألف جندي روسي قد سقطوا بين قتيل وجريح منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا قبل أكثر من عامين.
(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 4, 2024 الساعة 7:01 م

    وكم ستدوم هذه الحرب البائسة التي حصدت أرواح آلاف من الجنود الروس و الأوكران يا هامان 🤔🚀

    رد

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