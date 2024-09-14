سياسة | دولي | روسيا

ميدفيديف: روسيا يمكنها أن تحول كييف إلى “كتلة منصهرة”

14 - سبتمبر - 2024

الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف

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موسكو: قال دميتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق والمسؤول الأمني الكبير حاليا السبت إن بلاده بوسعها تدمير العاصمة الأوكرانية كييف بأسلحة غير نووية ردا على استخدام أوكرانيا لصواريخ غربية بعيدة المدى.

وأضاف أن موسكو لديها بالفعل أسس رسمية لاستخدام أسلحة نووية منذ توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية لكن يمكنها بدلا من ذلك استخدام أسلحة تكنولوجية متطورة جديدة لديها لتحول كييف إلى “كتلة منصهرة عملاقة” عندما ينفد صبرها.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 14, 2024 الساعة 9:34 ص

    ههه فمتى سيحين ذلك يا مالك ✌️🇷🇺💪🔥🔥🔥

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  2. يقول علي الصحراوي:
    سبتمبر 14, 2024 الساعة 9:53 ص

    لو كانت اكرانيا دولة عربية لما هددها بل يبيدها ويفنيها ويلغي وجودها في لحظة دون سابق إنذار
    نذالة وقباحة لا نظير لها

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  3. يقول الجنتلمان:
    سبتمبر 14, 2024 الساعة 7:33 م

    التهديدات والتصريحات العنترية لهذا الرجل من اول الحرب الروسية على بني أوكران، والتي لم يتم تنفيذ اي تهديد منها، تدل على ان لديه جينات اعرابية.
    لمعرفة إذا كانت جينات العربان أصيلة ام غير أصيلة يجب اجراء المزيد من اختبارات ال dna في مختبرات الربع الخالي.

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