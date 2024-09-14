ميدفيديف: روسيا يمكنها أن تحول كييف إلى “كتلة منصهرة”

موسكو: قال دميتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق والمسؤول الأمني الكبير حاليا السبت إن بلاده بوسعها تدمير العاصمة الأوكرانية كييف بأسلحة غير نووية ردا على استخدام أوكرانيا لصواريخ غربية بعيدة المدى.
وأضاف أن موسكو لديها بالفعل أسس رسمية لاستخدام أسلحة نووية منذ توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية لكن يمكنها بدلا من ذلك استخدام أسلحة تكنولوجية متطورة جديدة لديها لتحول كييف إلى “كتلة منصهرة عملاقة” عندما ينفد صبرها.
(رويترز)
ههه فمتى سيحين ذلك يا مالك ✌️🇷🇺💪🔥🔥🔥
لو كانت اكرانيا دولة عربية لما هددها بل يبيدها ويفنيها ويلغي وجودها في لحظة دون سابق إنذار
نذالة وقباحة لا نظير لها
التهديدات والتصريحات العنترية لهذا الرجل من اول الحرب الروسية على بني أوكران، والتي لم يتم تنفيذ اي تهديد منها، تدل على ان لديه جينات اعرابية.
لمعرفة إذا كانت جينات العربان أصيلة ام غير أصيلة يجب اجراء المزيد من اختبارات ال dna في مختبرات الربع الخالي.