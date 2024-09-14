ميدفيديف: روسيا يمكنها أن تحول كييف إلى “كتلة منصهرة”

موسكو: قال دميتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق والمسؤول الأمني الكبير حاليا السبت إن بلاده بوسعها تدمير العاصمة الأوكرانية كييف بأسلحة غير نووية ردا على استخدام أوكرانيا لصواريخ غربية بعيدة المدى.

وأضاف أن موسكو لديها بالفعل أسس رسمية لاستخدام أسلحة نووية منذ توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية لكن يمكنها بدلا من ذلك استخدام أسلحة تكنولوجية متطورة جديدة لديها لتحول كييف إلى “كتلة منصهرة عملاقة” عندما ينفد صبرها.

(رويترز)