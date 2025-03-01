ميدفيديف: زيلينسكي “تلقى صفعة” في البيت الأبيض

موسكو: قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “تلقى صفعة” من نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في معرض تعليقه على المشادة التي دارت بين الزعيمين.

ووجه مسؤولون روس انتقادات لاذعة لزيلينسكي بسبب المشادة الكلامية مع ترامب في البيت الأبيض، الجمعة.

واعتبر ميدفيديف في منشور على تلغرام أن زيلينسكي “تلقى صفعة” في البيت الأبيض.

وأضاف: “هذا مفيد، لكنه ليس كافيا. يجب وقف الدعم العسكري، لقد قال ترامب الحقيقة لمهرج الكوكايين لأول مرة؛ نظام كييف يلعب بحرب عالمية ثالثة”.

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر قناتها على تلغرام مساء الجمعة، إن ترامب كان صبورا خلال اجتماعه مع زيلينسكي.

وأضافت: “أكبر كذبة لزيلينسكي هي التصريح في البيت الأبيض بأن نظام كييف في عام 2022 ترك وحده، بدون دعم”.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشوف أن زيلينسكي “واصل الكذب” في البيت الأبيض.

وأردف: “زيلينسكي خسر هذه الجولة، وسيتعين عليه أن يركع في الجولة التالية”.

ومساء الجمعة شهد لقاء ترامب وزيلينسكي، في البيت الأبيض، أجواءً متوترة، حيث دخل الزعيمان في نقاش حاد أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك، وغادر زيلينسكي، البيت الأبيض، دون التوقيع على اتفاق بشأن العناصر الأرضية النادرة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)