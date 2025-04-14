ميدفيديف لميرتس بعد تصريحاته عن تدمير جسر القرم: فكر مرتين أيها النازي- (تدوينة)

موسكو: أثارت تصريحات المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس بشأن احتمال تدمير الجسر الروسي المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، انتقادات حادة من جانب موسكو.

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، على منصة إكس:”فكر مرتين، أيها النازي”.

ويأتي منشور الرئيس الروسي السابق تعليقا على تصريحات أدلى بها ميرتس في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني. وفي هذه المقابلة، لم يكتف ميرتس فقط بالإبقاء على انفتاحه على تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز تاوروس، بل إنه قال أيضا إن تدمير جسر القرم يمكن أن يكون مفيدا لأوكرانيا.

وقال ميدفيديف:” فريدريش ميرتس تطارده ذكرى والده الذي خدم في جيش (الزعيم النازي أدولف) هتلر”.

Chancellor candidate Fritz Merz is haunted by the memory of his father, who served in Hitler’s Wehrmacht. Now Merz has suggested a strike on the Crimean Bridge. Think twice, Nazi! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 14, 2025

وبدوره، اتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، المستشار الألماني المحتمل بالسعي إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وكان ميرتس قال في المقابلة أيضا إنه يجب جعل الجيش الأوكراني في وضع يمكنه من تحديد جزء من مجريات الأحداث بنفسه.

وتابع زعيم الاتحاد المسيحي:” يجب أن يخرج الجيش الأوكراني من وضعية الدفاع”، لافتا إلى أن تدمير الجسر الذي يعد أهم رابطة بين روسيا والقرم، يمكن أن يساعد أوكرانيا. وأضاف: “قد يكون ذلك وسيلة لجعل هذا البلد يتمكن أخيرا من إحراز تقدم على صعيد الوضع الاستراتيجي”.

يذكر أن أوكرانيا أعلنت مرارا، بعد عدة هجمات على الجسر، أنها تسعى إلى قصف الجسر.

وكانت روسيا حذرت مرارا من مثل هذا الهجوم. كما نشرت موسكو في وقت سابق تسجيلا لمكالمة تم التنصت عليها بين ضباط في الجيش الألماني ناقشوا فيها بشكل محدد إمكانية تدمير جسر القرم باستخدام صواريخ كروز.

وقال ميرتس في المقابلة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتفاعل بشكل إيجابي مع الضعف وعروض السلام، وأردف أنه كان دائما منفتحا على تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس عندما كان في صفوف المعارضة، مضيفا أن هذا الموقف لا يزال قائما.

وقال: “ليس لأننا نريد التدخل في هذه الحرب بأنفسنا، بل لأننا نريد تزويد الجيش الأوكراني بمثل هذه الأسلحة”.

في الوقت نفسه، أكد ميرتس في رد على سؤال أنه لن يقدم على ذلك إلا بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين. في المقابل، يرفض المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس بشكل قاطع تزويد أوكرانيا بهذا النوع من السلاح، لأن السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي يخشى أن يؤدي ذلك إلى تورط ألمانيا في الحرب، على سبيل المثال، إذا استخدمتها أوكرانيا لقصف أهداف في عمق الأراضي الروسية.

(د ب أ)