ميدفيديف لميرتس بعد تصريحاته عن تدمير جسر القرم: فكر مرتين أيها النازي- (تدوينة)

موسكو: أثارت تصريحات المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس بشأن احتمال تدمير الجسر الروسي المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، انتقادات حادة من جانب موسكو.

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، على منصة إكس:”فكر مرتين، أيها النازي”.

ويأتي منشور الرئيس الروسي السابق تعليقا على تصريحات أدلى بها ميرتس في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني. وفي هذه المقابلة، لم يكتف ميرتس فقط بالإبقاء على انفتاحه على تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز تاوروس، بل إنه قال أيضا إن تدمير جسر القرم يمكن أن يكون مفيدا لأوكرانيا.

وقال ميدفيديف:” فريدريش ميرتس تطارده ذكرى والده الذي خدم في جيش (الزعيم النازي أدولف) هتلر”.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 14, 2025