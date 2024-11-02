ميدفيديف محذرا أمريكا: تجنبوا الحرب العالمية الثالثة

موسكو: قال دميتري ميدفيديف، المسؤول الأمني الكبير الذي شغل في السابق منصب رئيس روسيا بين عامي 2008 و2012، اليوم السبت إن على الولايات المتحدة أن تأخذ تحذيرات موسكو على محمل الجد حتى تتجنب اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وقال ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، لقناة روسيا اليوم إن كبار المسؤولين الأمريكيين لا يريدون الحرب العالمية الثالثة لكنهم يعتقدون لسبب ما “أن الروس لن يتجاوزوا خطا معينا أبدا”.

وأضاف “إنهم مخطئون”، مشيرا إلى أن موسكو تعتقد أن المؤسسات السياسية الأمريكية والأوروبية الحالية تفتقر إلى “البصيرة ورجاحة العقل” التي كان يتمتع بها الراحل هنري كيسنجر.

وقال ميدفيديف “إذا كنا نتحدث عن وجود دولتنا، كما قال رئيس بلادنا مرارا… وقال آخرون بالطبع، لن يكون لدينا أي خيار آخر”.

تدخل الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام في أوكرانيا ما يقول مسؤولون روس إنها أخطر مراحلها مع تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا التي يواصل الغرب دعمها.

وترسل روسيا منذ أسابيع إشارات للغرب مفادها أن موسكو سترد إذا ساعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا على إطلاق صواريخ بعيدة المدى في عمق روسيا بينما يقول حلف شمال الأطلسي إن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى غرب روسيا.

ويقول دبلوماسيون أمريكيون إن العلاقة مع روسيا صارت أسوأ من أي وقت مضى منذ ذروة الحرب الباردة لكن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا.

(رويترز)