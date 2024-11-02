ميدفيديف محذرا أمريكا: تجنبوا الحرب العالمية الثالثة

موسكو: قال دميتري ميدفيديف، المسؤول الأمني الكبير الذي شغل في السابق منصب رئيس روسيا بين عامي 2008 و2012، اليوم السبت إن على الولايات المتحدة أن تأخذ تحذيرات موسكو على محمل الجد حتى تتجنب اندلاع الحرب العالمية الثالثة.
وقال ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، لقناة روسيا اليوم إن كبار المسؤولين الأمريكيين لا يريدون الحرب العالمية الثالثة لكنهم يعتقدون لسبب ما “أن الروس لن يتجاوزوا خطا معينا أبدا”.
وأضاف “إنهم مخطئون”، مشيرا إلى أن موسكو تعتقد أن المؤسسات السياسية الأمريكية والأوروبية الحالية تفتقر إلى “البصيرة ورجاحة العقل” التي كان يتمتع بها الراحل هنري كيسنجر.
وقال ميدفيديف “إذا كنا نتحدث عن وجود دولتنا، كما قال رئيس بلادنا مرارا… وقال آخرون بالطبع، لن يكون لدينا أي خيار آخر”.
تدخل الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام في أوكرانيا ما يقول مسؤولون روس إنها أخطر مراحلها مع تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا التي يواصل الغرب دعمها.
وترسل روسيا منذ أسابيع إشارات للغرب مفادها أن موسكو سترد إذا ساعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا على إطلاق صواريخ بعيدة المدى في عمق روسيا بينما يقول حلف شمال الأطلسي إن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى غرب روسيا.
ويقول دبلوماسيون أمريكيون إن العلاقة مع روسيا صارت أسوأ من أي وقت مضى منذ ذروة الحرب الباردة لكن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا.
(رويترز)
يا سيد ميدفيديف امريكا بعيدة كل البعد عن الحرب و لكن هيا تدفع دول أوروبية الى الحرب و الهلاك .كما تدفع اسراءيل و من معها لحرب إقليمية في الشرق الاوسط.قرات يوم ما بانا الامريكان لهم عقيدة و هيا ان يساعدوا اليهود من اجل تدمير المسلمين و من بعد يدمرون اليهود من اجل ان يكون العالم لهم لوحدهم و كما اكيد يريدون تدمير الاوروبيين فيما بينهم يعني روسيا ضد دول أوروبية .
كلام فارغ هذا الميدفيديف يهدد ويهدد ويهدد بدون أعمال فلا مكان للتهديدات بالحروب وهذا يهدد باستخدام النووي الذي اصبحنا نعلم انة غير موجود اصلا عند روسيا …وكلمات أشاهد هذا التافة أتذكر قصة الذي كان يدعي أنة شاهد الذئب وعندما صدفة الناس ظحك عليهم حتى أن حصل وظهر الذئب لة وأصبح يريد مساعدة الناس أو أي أحد ولكن كذبة جعلة وحيدا وجعلة غداء سهل الذئب 🐺
ميدفيديف يقول اذا تعرضت بلاده لتهديد وجودي وهذا اعتراف منه انه هو من يجب عليه تفادي التصعيد بالنووي وليس امريكا التي لن تتردد في استخدام السلاح النووي اذا قام بوتين باي تهور نووي