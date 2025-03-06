سياسة | دولي

ميدفيديف يسخر من تحذير أصدره ماكرون ويقول لن يفتقده أحد

6 - مارس - 2025

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موسكو: سخر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف في وقت مبكر من اليوم الخميس من تحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن روسيا تشكل تهديدا، وقال إن الرئيس الفرنسي لا يشكل أي تهديد ولن يفتقده أحد بمجرد ابتعاده عن الحياة العامة.

وكتب ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بالإنكليزية على منصة إكس “يقول ماكرون إن روسيا أصبحت، الآن وأنا أتحدث إليكم ولأعوام قادمة، تهديدا لفرنسا وأوروبا”.

وأضاف، مخطئا في تهجي اسم الرئيس الفرنسي “لا يشكل ميكرون نفسه تهديدا كبيرا. وسيختفي للأبد بعد 14 مايو/ أيار 2027. ولن يفتقده أحد”.

وقال ماكرون في خطاب بثه التلفزيون مساء أمس الأربعاء إن على أوروبا أن تقف في وجه التهديد الروسي، واقترح مناقشة لتوسيع الحماية التي توفرها الترسانة النووية الفرنسية لشركائها الأوروبيين.

وأضاف “صارت روسيا تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا، ومن الجنون المشاهدة دون فعل شيء”.

وكان ميدفيديف يُعتبر ليبراليا خلال ولايته كرئيس من 2008 حتى 2012، لكنه أصبح منذ ذلك الحين من الصقور المدافعين عن السياسة الخارجية الروسية.

(رويترز)

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