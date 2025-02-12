ميدفيديف يصف مقترحات أوكرانيا بشأن تبادل الأراضي بأنها “هراء”

موسكو: وصف دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الأربعاء اقتراح كييف بتبادل أراضي روسية تسيطر عليها أوكرانيا مقابل مناطق تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا بأنه “هراء”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه سيعرض في حال إجراء مفاوضات مع موسكو مبادلة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية مقابل استعادة الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا حاليا.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية نُشرت الثلاثاء “سنتبادل منطقة مقابل أخرى”.

وقال ميدفيديف، الذي شغل منصب رئيس روسيا من عام 2008 إلى عام 2012، إن موسكو أظهرت أنها قادرة على تحقيق “السلام من خلال القوة”، بما في ذلك من خلال الضربات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت كييف اليوم الأربعاء.

ووفقا لخرائط مفتوحة المصدر لساحة المعركة فإن روسيا تسيطر على ما يقرب من 20 بالمئة من أوكرانيا، أو أكثر من 112 ألف كيلومتر مربع، في حين تسيطر أوكرانيا على نحو 450 كيلومتر مربع من منطقة كورسك غرب روسيا.

(رويترز)