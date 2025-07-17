ميدفيديف يقترح توجيه ضربات وقائية ضد الغرب

موسكو: نقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف قوله الخميس إن الغرب يشن فعليا حربا شاملة على روسيا، مضيفا أنه يجب على موسكو أن ترد بشكل كامل وتوجه ضربات وقائية إذا لزم الأمر.

ويشغل ميدفيديف حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي. وقدم نفسه باعتباره شخصية ليبرالية مجدِدة عندما كان رئيسا من 2008 إلى 2012، لكنه برز منذ ذلك الحين كأحد الصقور المعادين للغرب في الكرملين. ويقول دبلوماسيون إن تعليقاته تعطي مؤشرات على طريقة تفكير بعض أفراد النخبة السياسية.

وقال ميدفيديف “ما يحدث اليوم هو حرب بالوكالة لكن في جوهره هو حرب شاملة (إطلاق صواريخ غربية ونشاط مخابراتي عبر الأقمار الصناعية وما إلى ذلك) وحزم عقوبات وحديث بأصوات مرتفعة عن عسكرة أوروبا”.

ونقلت تاس عن ميدفيديف، الذي اتهم الغرب بمحاولة تقويض موسكو على مدى قرون، قوله “إنها محاولة أخرى لتدمير الحالة التاريخية التي كسرت القواعد ويكرهها الغرب والمتمثلة في بلدنا روسيا”.

وقال ميدفيديف “علينا أن نتصرف وفقا لذلك. الرد بشكل كامل. وإذا لزم الأمر، توجيه ضربات وقائية”، مضيفا أن الغدر يسير في دماء الكثيرين في الغرب ممن لديهم نظرة قديمة عن تفوقهم.

من جانبه، رفض الكرملين الخميس التعليق على تعليقات ميدفيديف حول احتمالية شن ضربات استباقية على الغرب، لكنه قال إن ميدفيديف محق في لفت الانتباه إلى “أجواء المواجهة” في أوروبا.

وردا على سؤال حول هذه المقترحات، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لن يعلق بالتفصيل لأنه متحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين وليس باسم ميدفيديف، لكنه أضاف أن الرئيس السابق لديه خبرة واسعة وكان يعبر عن رأيه.

وينظر حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة إلى روسيا باعتبارها تمثل تهديدا كبيرا وقال سياسيون في مختلف أنحاء أوروبا الغربية إن روسيا، التي أرسلت عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في 2022، قد تهاجم إحدى الدول الأعضاء في الحلف يوما ما.

ورفض ميدفيديف تعليقات مسؤولين غربيين بأن روسيا ربما تهاجم أوروبا ووصفها بأنها محض هراء، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين رفض مرارا مثل هذه التعليقات أيضا.

وأشار “حديث السياسيين الغربيين عن هذا الموضوع محض هراء. وأود أن أضيف أن هذا الهراء يُنشر عمدا على الساحة الإعلامية لزعزعة استقرار وضع صعب أساسا. هذا جناح آخر من أجنحة حرب الغرب المفتوحة ضدنا”.

وبحسب اتحاد العلماء الأمريكيين، فإن روسيا والولايات المتحدة هما أكبر قوتين نوويتين في العالم بفارق كبير عن غيرهما إذ تمتلكان حوالي 87 بالمئة من إجمالي الأسلحة النووية تليهما الصين وفرنسا وبريطانيا والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.

(رويترز)